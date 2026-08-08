मिनी माथुर की पार्टी में अपने एक्स कुशाल टंडन से मिलीं गौहर खान, फोटो शेयर कर बताया- "शानदार रात"

गौहर खान और कुशल टंडन का रिश्ता सालों पहले खत्म हो गया था. अब दोनों ने एक साथ आकर लोगों को चौंका दिया है. जहां 'अलायंस' के ग्रैंड फिनाले के बाद मिनी माथुर की जीत सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी, वहीं गौहर खान के इंस्टाग्राम पोस्ट ने एक अलग वजह से सबका ध्यान खींचा. एक्ट्रेस ने मिनी माथुर की पार्टी की कुछ झलकियां शेयर कीं, जिसमें वह और मिनी, गौहर के पति जैद दरबार और उनके एक्स-बॉयफ्रेंड कुशल टंडन के साथ पोज देती नजर आईं. इस मुलाकात से पता चला कि गौहर और कुशल के बीच अच्छे संबंध हैं और जैद ने माहौल को सहज बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें- बनारस घराने की वो गायिका, जिनके राजा-महाराजा भी थे मुरीद, गाए प्रेम, विरह, भक्ति और जीवन से जुड़े गाने, पद्मश्री से सम्मानित

पार्टी की तस्वीरें शेयर करते हुए गौहर ने मिनी माथुर को उनकी जीत पर बधाई दी. उन्होंने लिखा, शालीनता और विनम्रता के साथ, सचमुच यह जीत का जश्न पूरी तरह से उनके हक का है. साथ ही उन्होंने कहा, क्या शानदार रात थी. बहुत मजा आया. हालांकि गौहर का पोस्ट मिनी की जीत के बारे में था, लेकिन कुशल टंडन के साथ उनकी मुलाकात ने फैंस के बीच चर्चा छेड़ दी. एक फैन ने लिखा, "इतने लंबे समय बाद कुशल और गौहर की आखिरी तस्वीर." एक और कमेंट आया, "तीसरी तस्वीर मैच्योरिटी दिखाती है," जिसमें गौहर और कुशल के साथ आने का जिक्र था. किसी और ने कहा, "मेरे अंदर का बिग बॉस 7 का फैन खुश है." एक फैन ने लिखा, "कुशल और गौहर एक ही तस्वीर में और वो भी 2026 में." एक व्यक्ति ने कहा, "यह दिखाता है कि मैच्योर और सिक्योर लोग जिंदगी को बिना किसी कड़वाहट या अनादर के कैसे संभालते हैं. आप सभी को बधाई." किसी और ने कहा, "ओह, गौहर, आप कितनी शालीन और मैच्योर महिला हैं... जैद और कुशल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी."

यह भी पढ़ें- 30 साल पुराना अक्षय-उर्मिला का हिट गाना है ब्रिटिश सॉन्ग की कॉपी, विनोद राठौड़ ने दी आवाज, आनंद बख्शी ने लिखे बोल, आज भी है हर पार्टी की शान

यह मुलाकात उन फैंस के लिए नई बात नहीं थी जो 'अलायंस' को करीब से फॉलो कर रहे थे. शो के दौरान गेम के कुछ दबावों के बावजूद जैद दरबार और कुशल टंडन के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी. उनकी दोस्ती गेम के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक बन गई और शो के दौरान असहमति के बावजूद दोनों ने एक-दूसरे का सम्मान बनाए रखा.

गौहर खान और कुशल टंडन ने बिग बॉस 7 में आने के बाद एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था. हालांकि, 2014 में उनका ब्रेकअप हो गया और बाद में 2020 में गौहर ने जैद दरबार से शादी कर ली.