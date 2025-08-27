Ganesh Chaturthi Viral Video: नाइजीरिया की इन बच्चियों ने 'गणपति सॉन्ग' पर किया जोरदार डांस, लोग बोले- गणपति बप्पा मोरया

आज देशभर में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा है. देश में चारों ओर गणपति बप्पा मोरया के भावपूर्ण जयकारे लग रहे हैं. इस मौके पर गली चौराहों और सड़कों के किनारे बप्पा के पंडाल लग चुके हैं, जिसमें भगवान गणेश की विशाल मूर्तियां लगी हुई हैं. इस बीच लोग गणपति बप्पा के गानों पर अपनी रील बनाकर भी शेयर कर रहे हैं. ऐसे में विदेश से भी बप्पा के गाने पर डांस रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इसमें से एक डांस रील देखने के बाद तो आपका भी मन नाच उठेगा. बप्पा के गाने पर विदेशी बच्चों ने एक शानदार डांस परफॉर्मेंस दी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है.

बप्पा के गाने पर वीडियो वायरल

पॉपुलर Dream Catchers Academy ग्रुप के इन बच्चों ने बप्पा के गाने पर शानदार डांस किया है. लाल रंग के कॉस्ट्यूम में नजर आ रहीं इन नन्हे डांसर्स की टीम ने इंडिया वालों का दिला जीत लिया है. इस वीडियो पर 9 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 14 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके है. वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे यह बच्चे कां डांस ग्रुप अपने शानदार डांस मूव्स से लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, हैलो इंडिया, आशा करते हैं यह आपको पसंद आएगा'. इस वीडियो को ना सिर्फ आम हिंदुस्तानियों बल्कि बॉलीवुड स्टार्स ने भी लाइक किया है.

विदेशी बच्चों के डांस ने जीता दिल

इस वीडियो को आशिक बनाया आपने फेम एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता, एक्टर विंदू दारा सिंह समेत कई स्टार्स ने पसंद किया है. अगर इंडिया वालों के कमेंट्स पर नजर डाले तो एक ने लिखा है, आपके डांस ने दिल जीत लिया, आपको भारत आकर ऐसी परफॉर्मेंस देनी चाहिए'. दूसरे यूजर ने लिखा है, भारत में इस त्योहार का बहुत महत्व है, थैंक्यू इस परफॉर्मेंस के लिए'. तीसरे ने लिखा है, आपको कैसे पता चला कि भारत में बप्पा भी है'. वहीं, कमेंट बॉक्स गणपति बप्पा मोरया के नारों से गूंज उठा है. बता दें, यह वीडियो एक हफ्ते पहले ही अपलोड किया गया है.