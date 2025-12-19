विज्ञापन

यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन कश्मीरी दर्शक खूब कर रहे हैं पसंद, धुरंधर पर बोले- सीएम उमर अब्दुल्ला

रणवीर सिंह की धुरंधर का खुमार इन दिनों हर तरफ देखने को मिल रहा है. हालांकि फिल्म ने दर्शकों को बांट दिया है. कई लोग इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म के तौर पर देख रहे हैं.

यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन कश्मीरी दर्शक खूब कर रहे हैं पसंद, धुरंधर पर बोले- सीएम उमर अब्दुल्ला
धुरंधर पर बोले- उमर अब्दुला यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है...
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की धुरंधर का खुमार इन दिनों हर तरफ देखने को मिल रहा है. हालांकि फिल्म ने दर्शकों को बांट दिया है. कई लोग इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म के तौर पर देख रहे हैं. हाल ही में जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से द कश्मीर फाइल्स और धुरंधर जैसी "अति-राष्ट्रवाद" वाली फिल्मों पर उनकी राय पूछी गई. तब उमर ने कहा कि उन्होंने इनमें से कोई भी फिल्म नहीं देखी है, उन्होंने कहा कि कश्मीर में दर्शक धुरंधर को बड़ी संख्या में देख रहे हैं, इसके बावजूद कि यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है.

उमर एक्सप्रेस अड्डा में बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा, "मैंने दोनों में से कोई भी नहीं देखी है और सच कहूं तो, मेरा इनमें से कोई भी देखने का इरादा नहीं है.फिर भी मुझे ईमानदार होना चाहिए, पहली फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने घाटी में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन दूसरी धुरंधर. मैं इसका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नाम बोलने में दिक्कत होगी, लेकिन दूसरी फिल्म ज़बरदस्त बिज़नेस कर रही है."

दर्शकों में बैठे मल्टीप्लेक्स के मालिक की तरफ इशारा करते हुए उमर ने कहा, मुझे दर्शकों में विजय धर साहब नजर आ रहे हैं. घाटी में उनका एक मल्टीप्लेक्स है, जहां खूब कमाई हो रही है. घाटी के अलावा पुलवामा और शोपिया में भी फिल्म चल रही है.

