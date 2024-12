1200 करोड़ रुपये के मालिक हुए विवेक ओबेरॉय तो खुश हुई ये एक्ट्रेस, सलमान खान से लिया पंगा, कही ये बात

विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी संपत्ति को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दिग्गज एक्टर इस वक्त 1200 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक है जो रणबीर कपूर और अर्जुन कपूर की संपत्ति से भी ज्यादा है. हालांकि बीते कुछ वक्त से विवेक ओबेरॉय बहुत कम फिल्मों में नजर आ रहे हैं. वहीं अपनी मेहनत से करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक बनने पर एफआईआर टीवी सीरियल की एक्ट्रेस कविता कौशिक ने विवेक ओबेरॉय की तारीफ की है.

इतना ही नहीं उनकी तारीफ करते हुए कविता कौशिक ने इनडायरेक्ट वे में सलमान खान से पंगा भी ले लिया है. हाल ही में, एक्ट्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने विवेक ओबेरॉय की सराहना की है. कविता कौशिक ने एक यूजर के पोस्ट को कोट करते हुए विवेक के नेट वर्थ को 1200 करोड़ रुपये बताया, और लिखा, "एक बेहतरीन अभिनेता, अपनी महिला के लिए खड़ा हुआ, सच्चाई का सामना किया, लेकिन हम एक देश के रूप में स्वैग, दबंगई और रोस्टिंग के जादू में फंसे हुए हैं."

A superb actor, stoop up for his woman, fought against the biggest speaking truth.... but we as a country are charmed with Swag, dadagiri and roasting .... https://t.co/PIpXj4sjNd