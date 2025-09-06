विज्ञापन

बाप-बेटे ने गोविंदा के गाने 'एक लड़की चाहिए' पर जमाई ऐसी महफिल, वीडियो पर क्लिक करते-करते थक गए लोग

इस वीडियो को देखने के बाद किसी का भी मन नाचने को करेगा. बाप-बेटे की इस जोड़ी ने बॉलीवुड के बेहतरीन डांसर गोविंदा के गाने पर फ्लोर पर अपने डांस से आग लगा दी है. हमें यकीन है कि आप इस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि बार-बार देखेंगे.

बाप-बेटे का डांस वीडियो हुआ वायरल
शादियों में आजकल पापा, चाचा और ताऊ भी अपनी डांस परफॉर्मेंस से गजब ढा रहे हैं. बीते कुछ सालों से इस चलन में तेजी आई है. बीते साल ही एक पिता ने अपनी फैमिली के बच्चों के साथ पुष्पा के सॉन्ग ऊं अंटावा पर शादी में शानदार डांस परफॉर्मेंस दी थी. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ था और लोगों ने इसे जमकर शेयर किया था. अब बाप-बेटे की डांसिंग जोड़ी का एक जोरदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद किसी का भी मन नाचने को करेगा. बाप-बेटे की यह जोड़ी ने बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' और बेहतरीन डांसर गोविंदा के गाने पर फ्लोर पर अपने डांस से आग लगाई है.

बाप-बेटे की जोड़ी का डांस

वीडियो में देखेंगे कि ब्लैक पैंट और शर्ट पर क्रीम कोट पहने पिता एकदम डैपर लुक में दिख रहे हैं और वहीं उनका बेटा लाइट ग्रीन पैंट पर क्रीम रंग शर्ट पहने उनके कदम से कदम मिल रहा है. बाप-बेटे की यह जोड़ी गोविंदा और सुष्मिता सेन की फिल्म 'क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता' के सॉन्ग 'एक लड़की चाहिए खास-खास' पर जबरदस्त और अट्रैक्टिव डांस मूव्स कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में बाप का डांस देखने के बाद लोग शॉक्ड हैं और उनके डांस और एक्सप्रेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. बाप-बेटे की डांसिंग जोड़ी के इस वीडियो पर 50 लाख के करीब लाइक्स आ चुके हैं.

पिता के डांस पर फिदा हुए लोग

बाप-बेटे के डांस पर एक यूजर ने लिखा है, 'बेटा अनाड़ी बाप खिलाड़ी'. दूसरा यूजर लिखता है, 'ऐसे ही स्टेज पर आग लगाते रहिए आप लोग'. तीसरा यूजर लिखता है, 'बाप के साथ डांस करने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती है'. चौथा यूजर लिखता है, 'अंकल जी ने तो गजब ढा दिया'. पांचवें यूजर ने लिखा है, 'अंकल जी के एक्सप्रेशन गोविंदा जैसे हैं'. इस वीडियो का कमेंट बॉक्स रेड हार्ट और फायर इमोजी से भर चुका है.

