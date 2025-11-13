फराह खान पार्टियों में क्यों जाती हैं अकेली? पति शिरीश कुंदर को नहीं मिलती वो इज्जत, लोग करते हैं इग्नोर!

फिल्म डायरेक्टर फराह खान ने खुलासा किया है कि जब वह अपने फिल्म मेकर पति शिरीष कुंदर को अपने साथ बाहर जाने के लिए मजबूर करती थीं, तो उनके और शिरीष कुंदर के बीच शुरुआत में खूब झगड़े होते थे. वजह? लोग अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते थे, जिससे वह अनकम्फर्टेबल हो जाते थे. फराह ने अपनी करीबी दोस्त और टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के साथ यूट्यूब पर अपने पॉडकास्ट, सर्विंग इट अप विद सानिया के एक एपिसोड में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की.

शिरीष कुंदर के साथ अपनी शादी के बारे में बताते हुए, फराह ने बताया कि शुरुआती सालों में उनकी अलग-अलग पर्सनैलिटी के चलते इस कपल को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि जब वह शिरीष कुंदर को अपने साथ बाहर जाने के लिए मजबूर करती थीं, तो उनके बीच खूब झगड़े होते थे.

फराह ने कबूल किया कि लोग उनके पति को नजरअंदाज कर देते थे और सिर्फ उन पर ध्यान देते थे क्योंकि वह ज्यादा कामयाब हैं, जिससे शिरीष कुंदर अनकम्फर्टेबल महसूस करते थे.

"सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, पूरी दुनिया ही बेवकूफों से भरी है, इसलिए वे हमेशा उस इंसान पर फोकस करते हैं जो उस समय ज्यादा सफल होता है, इसलिए वे सिर्फ मुझसे बात करते हैं और मेरे पति को नजरअंदाज करते हैं, और मुझे यह पसंद नहीं था, और उन्हें भी नहीं. इसलिए एक समय के बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर आपको ऐसे लोगों के साथ खुलकर बात करने में अनकम्फर्टेबल महसूस होता है, तो मत आइए. मैं चाहती हूं कि वह खुश और पीसफुल रहें." फराह ने कहा.

अपनी पर्सनल जिंदगी को पर्सनल क्यों रखना पसंद करती हैं, इस बारे में बात करते हुए, फराह ने बताया, "हम जानते हैं कि हम अपनी शादी में सिक्योर हैं और हमें रेड कार्पेट पर हाथ थामने की जरूरत नहीं है. कभी-कभी, मुझे लगता है कि रेड कार्पेट पर जितने ज्यादा लोग हाथ थामे हुए हैं, कुछ तो चल रहा है."

फराह और शिरीष का रिश्ता

फराह और शिरीष की मुलाकात 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी. उन्होंने उनकी पहली फिल्म, "मैं हूं ना" को एडिट किया था. उसके बाद से उन्होंने एक-दूसरे की फिल्मों, जैसे "जान-ए-मन", "ओम शांति ओम" और "तीस मार खां" में साथ काम किया है. 2004 में उनकी शादी हुई और 2008 में उनके तीन बच्चे हुए, दिवा, आन्या और जार. फराह, शिरीष और अपने बच्चों के साथ शायद ही कभी तस्वीरें शेयर करती हैं, और अपनी निजी जिंदगी को निजी और लोगों की नजरों से दूर रखना पसंद करती हैं.