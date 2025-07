सैयारा ही नहीं इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले 100 करोड़ रुपये, एक्शन देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त सैयारा का तूफान चल रहा है. दो डेब्यूटेंट एक्टरों की इस फिल्म ने महज चंद दिनों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करके सबको हैरान कर डाला है. ऐसे में चारों तरफ सैयारा की ही बातें चल रही हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सौ करोड़ केवल सैयारा ने ही कूटे हैं. एक विदेशी फिल्म ने भी हाल ही में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ का बिजनेस करके लोगों को चौंका दिया है. फॉर्मूला वन रेसिंग पर बेस्ड F 1 फिल्म के एक्शन को इतना पसंद किया जा रहा है कि इसमें इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ का आंकड़ा छू लिया है और आगे भी कमाई करती जा रही है.

फॉर्मूला वन रेसिंग पर आधारित है एफ वन

आपको बता दें कि हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट की इस एक्शन फिल्म का डायरेक्शन जोसेफ कोसिंस्की ने किया है. ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जिसमें एक ऐसे रेसिंग ड्राइवर की कहानी है जो रिटायर होने के 30 साल बाद अपने दोस्तों और अपनी टीम को बचाने के लिए फिर से रेस में उतरता है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन है और कहानी भी दमदार है. इस फिल्म का प्रीमियर 16 मई को न्यूयॉर्क के रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल में किया गया था. फिल्म के रिलीज होने के तुरंत बाद इसे पॉजिटिव रिव्यू मिलने शुरू हुए और इसने जबरदस्त परफॉर्म किया. फिल्म में ब्रैड पिट के अलावा डेमसन इदरिस, कैरी कॉन्डोन,टोबियास मेंज़ीस और जेवियर बारडेम जैसे सितारों ने कमाल की एक्टिंग की है.

