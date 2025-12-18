विज्ञापन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है. फिल्म का गाना FA9LA और उसमें अक्षय खन्ना के डांस मूव्स इंटरनेट पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं. अब इस वायरल क्रेज में यामी गौतम भी शामिल हो गई हैं.

अक्षय खन्ना के धुरंधर के वायरल एंट्री पर डांस का विनर बना ये शख्स, डायरेक्टर की पत्नी यामी गौतम ने शेयर किया वीडियो
यामी गौतम ने शेयर किया वीडियो
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर (Dhoorandhar) इन दिनों बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है. फिल्म का गाना FA9LA और उसमें अक्षय खन्ना के डांस मूव्स इंटरनेट पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं. अब इस वायरल क्रेज में डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम भी शामिल हो गई हैं. यामी गौतम ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक फैन-मेड वीडियो रीपोस्ट किया. इस वीडियो पर फैंस के भी ढेरों शानदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

यामी गौतम ने शेयर किया वीडियो

इस इमोशनल क्लिप में एक कपल अपनी बच्ची के जन्म का जश्न मनाता दिख रहा है. वीडियो में मां नवजात बच्ची को गोद में लिए खुशी से नाचती है और स्क्रीन पर लिखा होता है, 'जब डॉक्टर कहे कि बेटी हुई है". इसके बाद पिता वीडियो में एंट्री लेते हैं और FA9LA गाने पर अक्षय खन्ना के अब वायरल हो चुके हुक स्टेप को रिपीट करते हैं, जिसके साथ लिखा है, "और मेरा रिएक्शन". विडियो के आखिरी में वह बच्ची को गोद में लिए दिखाई देते हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए यामी गौतम ने लिखा- 'बिना किसी डाउट के विनर'.
 

कैसे शुरू हुआ FA9LA डांस ट्रेंड?

फिल्म धुरंधर, जो 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, को दर्शकों से शानदार रिएक्शन मिल रहे हैं. फिल्म में एक है गाना FA9LA, जिसमें अक्षय खन्ना का डांस सोशल मीडिया पर छा गया. दिलचस्प बात यह है कि ये डांस स्टेप्स कोरियोग्राफ नहीं किए गए थे. मिड-डे को दिए इंटरव्यू में कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया कि अक्षय खन्ना ने सीन के मूड को समझते हुए मौके पर ही ये मूव्स किए थे.

अक्षय खन्ना के डांस और पिता विनोद खन्ना की याद

इस वायरल हुकस्टेप ने फैंस को अक्षय खन्ना के पिता, दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना की एक पुरानी क्लिप भी याद दिला दी है. बताया जा रहा है कि 1989 में लाहौर में हुए एक कॉन्सर्ट में विनोद खन्ना ने कुछ ऐसे ही डांस मूव्स किए थे, जिसमें एक्ट्रेस रेखा भी उनके साथ मंच पर नजर आई थीं.





 

