एक कुर्सी की कीमत यामी गौतम से पूछो दोस्तों, जिसकी वजह से धुरंधर डायरेक्टर बने उनके जीवनसाथी

फिल्ममेकर आदित्य धर की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. वहीं इस बीच उनकी पत्नी यामी गौतम ने अपनी लव स्टोरी और शादी से जुड़ी दिल को छू लेने वाली बातें शेयर हैं. ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ एक बातचीत में, यामी ने बताया कि आदित्य के साथ उनका रिश्ता कैसे बिना किसी ड्रामेटिक अनाउंसमेंट या ग्रैंड जेस्चर के स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा. यामी ने साफ किया कि उनकी शादी से पहले कोई फॉर्मल प्रपोजल या फिल्मी स्टाइल का पल नहीं था. उन्होंने कहा, "कोई 'मैं तुम्हें प्रपोज करने जा रहा हूं' जैसा पल या कुछ भी फिल्मी नहीं था. हम बस जानते थे कि हम सच में शादी करना चाहते हैं. हमारे परिवार वाले पूरी तरह से सहमत थे और हमारे लिए बहुत खुश थे."

उन्होंने आगे कहा कि अगर हालात अलग भी होते, तो भी उनकी पसंद वही रहती. "मुझे उसी तरह से शादी करना पसंद होता... बस कुछ परिवार के सदस्य, सभी का आशीर्वाद, और हमारे आस-पास नेचर."

पारंपरिक तरीके से की शादी

इस जोड़े ने हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में शादी की, और सेरेमनी को इंटीमेट और पारंपरिक रखा. यामी ने कहा कि दोनों चाहते थे कि फोकस दिखावे के बजाय मतलब पर रहे. "हम इसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा रीति-रिवाजों के बारे में बनाना चाहते थे. हमें अपनी परंपराएं, अपनी हिंदू संस्कृति पसंद है. उस समय कही गई हर एक बात का एक मतलब होता है. उन्होंने इस बारे में भी बात की कि वह जगह उनके दिल को कितनी गहराई से छू गई. "मेरे लिए, बैकग्राउंड में ऊंचे देवदार के पेड़ होना, प्रकृति का खुले में हमें आशीर्वाद देना... हम दोनों का दिल उन पहाड़ियों में था."

बेहद सिंपल रही यामी-आदित्य की शादी

यामी के लिए शादी का सबसे इमोशनल हिस्सा वह था जो उन्होंने पहनने के लिए चुना. उन्होंने बताया कि उनकी मां की साड़ी हमेशा से उनके प्लान का हिस्सा थी. "मेरी मां की साड़ी हमेशा मेरे लिए थी." उन्होंने अपना लुक भी बहुत सिंपल रखा, यहां तक ​​कि अपना मेकअप भी खुद किया. "मैंने अपना मेकअप खुद किया. मुझे लगा कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन यह हो गया. सुरिली ने मेरे बाल बनाए."

यामी ने अपनी नानी और मायके वालों की तरफ से गिफ्ट किया गया एक पारंपरिक रीड़ा दुपट्टा और पहाड़ी नथ भी पहनी थी. उन्होंने कहा, “मेरी नानी ने इसे मेरे जन्म से ही संभाल कर रखा था... मैं बिल्कुल इसी तरह शादी करना चाहती थी. उस पल के बारे में मैं कुछ भी नहीं बदलना चाहूंगी,". आदित्य को एक दुर्लभ इंसान बताते हुए, उन्होंने कहा, “यह एक ऐसा आदमी है जो आज के समय में बहुत कम मिलते हैं. यह मेरी पहली सोच थी."

स्टालिस्ट को ऑफर की चेयर

यामी ने कुछ छोटे-छोटे पल भी शेयर किए जो उनके साथ रह गए, जिसमें आर्टिकल 370 के प्रमोशन के दौरान का एक पल भी शामिल है जब वह प्रेग्नेंट थीं. “वह बस यह पक्का करना चाहते थे कि मैं कम्फर्टेबल रहूं. उन्होंने मुझे एक तकिया दिया." एक और पल, जो उन्हें उरी के सेट से उनकी हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया था, वह भी खास था. “उसने कहा कि वह फर्श पर बैठकर खाना खा रही थी, और उन्होंने उसे अपनी डायरेक्टर की कुर्सी ऑफर की. उसने कहा कि उसने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है और कोई भी ऐसा खुद से नहीं करता है."

यामी गौतम और आदित्य धर ने 4 जून, 2021 को हिमाचल प्रदेश में शादी की थी. इस कपल ने 2024 में अपने बेटे, वेदाविद का स्वागत किया.