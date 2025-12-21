धुरंधर डायरेक्टर आदित्य धर की शादी का वीडियो जीत लेगा दिल, 18 मेहमानों के सामने में रचाई थी यामी गौतम से शादी

फिल्म डायरेक्टर आदित्य धर इन दिनों अपनी एक्शन थ्रिलर फिल्म धुरंधर की सक्सेस एन्जॉय कर रहे हैं. रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन और अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म भारत में 500 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही तो वहीं, वर्ल्डवाइड 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करती नजर रही है. फिल्म की सक्सेस में आदित्य धर का नाम सबसे आगे है और उनके डायरेक्शन की जमकर तारीफ हो रही है. इस बीच सोशल मीडिया पर आदित्य की पर्सनल लाइफ पर भी चर्चा हो रही है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आदित्य खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम के हसबैंड हैं. दोनों ने लॉकडाउन के दौरान गुपचुप और साधारण तरीके से शादी रचाई थी और अचानक शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को चौंका दिया था.

ऐसे पूरी हुई थी शादी की रस्में

Despite being such big stars, they had a sweet and simple wedding in their village.

— Samyukta Jain (@Drpooookie) December 19, 2025

आदित्य और यामी ने 4 जून 2021 को अपने होमटाउन हिमाचल प्रदेश में साधारण रूप से प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाई थी, जिसमें फैमिली और रिश्तेदार मिलाकर कुल 18 लोग शामिल थे. यामी और आदित्य ने कोरोना माहामारी के दौरान शादी रचाई थी, लेकिन कपल ने मेंहदी, हल्दी, चूड़ा और फेरे जैसी शादी की सभी पारंपरिक रस्में की थी. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यामी और आदित्य कैसे एक-दूजे के आस-पास बैठे हैं और फैमिली रीति-रिवाजों के अनुसार उनकी शादी को यादगार बना रही है. कपल की हल्दी और मेहंदी सेरेमनी का प्रोग्राम बहुत सिंपल था. इसमें यामी ने पीली साड़ी पहनी थी और इसके बाद चूड़ा रस्म पूरी की. चूड़ा रस्म पर यामी ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी. आखिर में शादी वाले दिन यामी ने अपनी मां की 33 साल पुरानी सिल्क साड़ी और नानी की नथ पहनी थी. यामी ने खुद अपना ब्राइडल मेकअप किया था.

कपल के घर बेटे ने लिया जन्म

शादी के कुछ समय बाद आदित्य और यामी ने मिलकर अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस का खूब प्यार लूटा था. यामी और आदित्य की सिंपल शादी की आज भी चर्चा होती है. बता दें, इस शादी से कपल को एक बेटा भी है. यामी ने 10 मई 2024 को एक बेटे जन्म दिया था. उनके बेटे का नाम वेवाविद है. आज कपल एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है. इस कपल की एक खास बात यह भी है कि वो काम के दौरान ही लाइमलाइट में आता है. यामी खुद अपने पति के निर्देशन में बनी फिल्में उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक में काम कर चुकी हैं. फिल्म आर्टिकल 370 के स्क्रीनराइटर आदित्य ही थे और फिल्म की लीड एक्ट्रेस उनकी पत्नी यामी थीं. अब दर्शकों को आदित्य की हालिया सक्सेसफुल फिल्म धुरंधर के पार्ट 2 का इंतजार है.

