दिवाली पर रिलीज हुई दोनों फिल्मों की बम्पर कमाई, हीरो जनता से बोला- आपने नेपोटिज्म खत्म कर दिया...

बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बातें अक्सर होती रहती है, इस बीच एक दीवाने की दीवानियत स्टार हर्षवर्धन राणे ने नेपोटिज्म को लेकर क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं उनका वीडियो...

दिवाली पर फिल्म हुई हिट तो एक्टर ने जनता से यूं किया धन्यवाद
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर इन दिनों दो फिल्में जबरदस्त तहलका मचा रही हैं. हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' और आयुष्मान खुराना की 'थामा'. दोनों ही फिल्में ऐसे एक्टर्स की हैं जो फिल्मी परिवार से नहीं आते यानी पूरी तरह आउटसाइडर हैं. दर्शकों ने इन दोनों फिल्मों को खुलकर सपोर्ट किया है जिससे ये साबित होता है कि अब लोगों की पसंद बदल रही है. हर्षवर्धन राणे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है जिसमें वो अपनी और आयुष्मान की फिल्म की सफलता को लेकर खुलकर बात करते नजर आ रहे हैं.

Harshvardhan Rane heralds the end of nepotism

Posted on r/BollyBlindsNGossip

'आपने नेपोटिज्म खत्म कर दिया'- हर्षवर्धन राणे

रेडिट पर शेयर किए गए इस वायरल वीडियो में हर्षवर्धन राणे कहते हैं 'आप लोगों ने इस दिवाली पर दो आउटसाइडर की फिल्मों को सपोर्ट किया है. आयुष्मान की फिल्म और मेरी फिल्म इससे बहुत अच्छा मैसेज गया है कि दर्शक अब टैलेंट को पहचानते हैं आपने अपने प्यार से पूरे बॉलीवुड से नेपोटिज्म खत्म कर दिया है'. उनका ये बयान सुनने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि हर्षवर्धन राणे और आयुष्मान जैसे एक्टर्स ही असली बॉलीवुड हैं जो बिना किसी गॉडफादर के अपने दम पर इंडस्ट्री में पहचान बना रहे हैं.

बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों की तगड़ी कमाई

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत' ऑडियंस के बीच सुपरहिट साबित हो रही है. इस फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 6 दिनों में ही 40.50 करोड़ रुपए का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. फिल्म को 25 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था और अब यह अपनी लागत से लगभग दोगुनी कमाई की ओर बढ़ रही है. मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में सोनम और हर्षवर्धन की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.

दूसरी ओर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा' ने भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी पकड़ बना रखी है. यह हॉरर-कॉमेडी दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है.

