विज्ञापन

दिशा पाटनी की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, दो ने तो की 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई

2015 में तेलुगु फिल्म 'लोफर' से शुरुआत करने वाली दिशा ने जल्द ही हिंदी सिनेमा में कदम रखा. उनकी फिल्में न केवल सफलता हासिल करती हैं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
दिशा पाटनी की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, दो ने तो की 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई
दिशा पाटनी की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में
नई दिल्ली:

दिशा पाटनी बॉलीवुड की ग्लैमरस और मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं. पर्दे पर वह कई तरह के किरदार कर दर्शकों के दिलों को जीत चुकी हैं. 2015 में तेलुगु फिल्म 'लोफर' से शुरुआत करने वाली दिशा ने जल्द ही हिंदी सिनेमा में कदम रखा. उनकी फिल्में न केवल सफलता हासिल करती हैं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती हैं. यहां हम उनकी पांच सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर नजर डालते हैं, जो वर्ल्डवाइड कलेक्शन के आधार पर रैंक की गई हैं. ये आंकड़े बॉक्स ऑफिस इंडिया और विकिपीडिया जैसे स्रोतों से लिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: Kangana Ranaut Net Worth: 6 किलो सोना और 60 किलो चांदी के साथ लग्जरी कार की मालकिन हैं कंगना रनौत, इतने करोड़ की है नेटवर्थ

एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी
2016 की बायोपिक 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी', जहां दिशा ने सुरली राजपूत का रोल किया. सुशांत सिंह राजपूत स्टारर यह फिल्म 216 करोड़ की कमाई के साथ हिट साबित हुई, और दिशा को बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड मिला. दिशा की ये फिल्में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती हैं. 2024 में 'कंगुवा' जैसी रिलीज के बाद उनका करियर और मजबूत हो रहा है. कुल मिलाकर, ये सुपरहिट्स ने उन्हें स्टार बना दिया, और फैंस उनकी अगली फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं.

कुंग फू योगा
2017 की चाइनीज एक्शन कॉमेडी 'कुंग फू योगा', जैकी चैन के साथ. यह दिशा की इंटरनेशनल डेब्यू थी, जिसने वर्ल्डवाइड 1,000 करोड़ से अधिक (मुख्य रूप से चीन में) कमाए. हालांकि भारत में सीमित रिलीज, लेकिन ग्लोबल स्तर पर यह उनकी सबसे बड़ी कमाई वाली रही.

बागी 2
2018 की एक्शन थ्रिलर 'बागी 2', जिसमें दिशा ने टाइगर श्रॉफ के अपोजिट रोमांटिक लीड की. अहमद खान की यह फ्रेंचाइजी ने 258 करोड़ रुपये कमाए, जो दिशा के करियर का ब्रेकथ्रू साबित हुई. एक्शन सीक्वेंस ने दर्शकों को थिएटर्स में खींचा.

कल्कि 2898 एडी
2024 की साइंस-फिक्शन एपिक 'कल्कि 2898 एडी'. नाग अश्विन द्वारा निर्देशित इस फिल्म में दिशा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण मुख्य कलाकार थे. बजट के बावजूद, इसने वर्ल्डवाइड 1,100 करोड़ रुपये से अधिक कमाए, जो दिशा की अब तक की सबसे बड़ी हिट है. फिल्म की विजुअल इफेक्ट्स और स्टोरीलाइन ने इसे ग्लोबल सक्सेस बनाया. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Disha Patani, Disha Patani Hit Movies, Disha Patani News, Disha Patani Photoshoot, Disha Patani Latest Photoshoot
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com