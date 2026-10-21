90s के दो सुपरहिट गाने, लेकिन धुन का था एक ही सोर्स! 'जुम्मा चुम्मा' और 'तम्मा तम्मा' का ये राज क्या जानते हैं आप

90 के दशक में बॉलीवुड के कुछ गाने ऐसे थे, जिनकी धुन बजते ही लोग खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते थे. अमिताभ बच्चन का 'जुम्मा चुम्मा दे दे' हो या संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का 'तम्मा तम्मा लोगे', दोनों गानों ने अपने दौर में खूब लोकप्रियता हासिल की. लेकिन इन दोनों सुपरहिट गानों की कहानी सिर्फ डांस, म्यूजिक और स्टारडम तक सीमित नहीं है. इनकी धुन को लेकर भी म्यूजिक की दुनिया में चर्चा हुई थी.

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एक साल के अंदर आए दो हिट गाने

साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म ‘थानेदार' का गाना 'तम्मा तम्मा लोगे' दर्शकों के बीच मशहूर हुआ. इस गाने में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित नजर आए थे. इसका संगीत बप्पी लाहिड़ी ने तैयार किया था और इसे बप्पी लाहिड़ी और अनुराधा पौडवाल ने आवाज दी थी. गाने के बोल इंदीवर ने लिखे थे.

इसके अगले साल, 1991 में फिल्म 'हम'आई और 'जुम्मा चुम्मा दे दे' रिलीज हुआ. अमिताभ बच्चन और किमी काटकर पर फिल्माया गया यह गाना भी देखते ही देखते डांस फ्लोर का पसंदीदा नंबर बन गया. इसका संगीत लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने तैयार किया था और आनंद बख्शी ने बोल लिखे थे. गाने को सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति ने आवाज दी थी. दोनों गानों की लोकप्रियता के साथ एक सवाल भी सामने आया. इनकी धुनें एक-दूसरे से मिलती-जुलती क्यों लगती हैं?

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विवाद की जड़ में था विदेशी गाना

संगीत से जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक, 'तम्मा तम्मा' और 'जुम्मा चुम्मा' की धुन मशहूर सिंगर मोरी कांते के गाने 'तम्मा' से बताया गया. यही वजह थी कि दोनों हिंदी गानों की समानता पर सवाल उठे. संगीतकारों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि पहले किसने गाने की रिकॉर्डिंग की थी और किसकी धुन से प्रेरणा ली गई थी.

बप्पी लाहिड़ी ने संगीत में विदेशी धुनों से प्रेरणा लेने के सवाल पर कहा था कि हिंदी फिल्म संगीत में ऐसा पहले भी होता रहा है. दूसरी ओर, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की तरफ से भी इस मामले पर अपनी बात रखी गई थी. इस विवाद की रिपोर्टिंग में दोनों गानों को एक ही विदेशी म्यूजिक सोर्स से जोड़कर देखा गया है.

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