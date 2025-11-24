विज्ञापन

सलमान खान को जब धर्मेंद्र ने बताया था अपने फेवरेट एक्टर का नाम, बोले- मैं उनसे बेहद प्यार करता हूं.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस समय मुंबई के अस्पताल में एडमिट थे, जहां उन्हें इलाज के बाद घर लाया गया था.

जब सलमान के शो में धर्मेंद्र ने बताया था उनका फेवरेट हीरो कौन है
  • धर्मेंद्र ने सलमान के शो में खुलासा किया कि दिलीप कुमार उनके लिए भाई जैसे थे और वे उन्हें बहुत पसंद करते थे
  • धर्मेंद्र ने कहा कि दिलीप कुमार से बड़ा कोई एक्टर नहीं है और उन्होंने दिलीप साहब को आई लव हिम कहा था
  • धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार के अंदाज में डायलॉग बोलकर उनके प्रति अपना सम्मान और प्यार जाहिर किया
नई दिल्ली:

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर्स रहे हैं, जो एक-दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड शेयर करते हैं, उन्हीं में से एक थे दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र और दिलीप कुमार. दोनों बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे, लेकिन दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार था. एक शो में धर्मेंद्र ने सलमान खान के सामने खुद इस बात का खुलासा किया कि वो दिलीप साहब को बहुत पसंद करते थे, ये ऐसा है जैसे दो मां से पैदा हुए भाई. आइए आपको दिखाते हैं धर्मेंद्र और सलमान का ये थ्रोबैक वीडियो.

सलमान की शो में धर्मेंद्र ने खोला राज

इंस्टाग्राम पर filmsvib नाम से बने पेज पर सलमान खान के फेमस शो दस का दम का एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया गया. इस वीडियो में सलमान धर्मेंद्र से पूछते हैं कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? जिस पर वो कहते हैं दिलीप कुमार से बड़ा तो कोई नहीं हैं. उन्होंने कहा मेरा दिलीप, आई लव हिम. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वो दिलीप कुमार से गले लगकर कहते थे कि आप दूसरी मां से पैदा हुए हैं, लेकिन हम भाई हैं. इस दौरान जब सलमान ने दिलीप साहब के डायलॉग बोलने की गुजारिश धर्मेंद्र से की, तो उन्होंने एकदम दिलीप साहब के अंदाज में ही उनका डायलॉग बोला. सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र का ये थ्रोबैक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और 4 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

फैंस बोले धर्मेंद्र सबसे हैंडसम और अट्रैक्टिव एक्टर

धर्मेंद्र के वीडियो को देखकर फैंस इस पर ढेर सारे कमेंट कर रहे. एक यूजर ने लिखा कि धर्मेंद्र इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम और अट्रैक्टिव एक्टर थे. एक यूजर ने लिखा आप जैसा कोई नहीं. कई यूजर्स ने दोनों की दोस्ती को मिसाल बताया. बता दें कि धर्मेंद्र इस समय मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां वो तेजी से रिकवर भी कर रहे हैं. वहीं, दिलीप कुमार की बात की जाए तो 7 जुलाई 2021 को उनका निधन हो गया था, लेकिन उनकी फिल्में आज भी दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट करती है.

