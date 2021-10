Diana Penty शिमला की पहाड़ियों के बीच यूं चाय की चुस्कियां लेती आईं नजर, तस्वीरें हुई वायरल

डायना पेंटी (Diana Penty) ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इन तस्वीरों में उनके लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रे कलर की खूबसूरत की ए-लाइन ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें उनका लुक काफी स्टाइलिश लग रहा है. उन्होंने इनतस्वीरों के साथ लिखा है 'Shimla, you beauty!'. इसी के साथ उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'Beautiful', तो किसी ने लिखा है 'It so much beauty.i luv your outfit.you just nailed it'.

डायना पेंटी (Diana Penty) के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2012 में 'कॉकटेल' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान नजर आए थे. उसके चार साल बाद उनकी अगली फिल्म 'हैप्पी भाग जाएगी' रिलीज हुई थी, जिसे खूब पसंद किया गया था. इसके बाद डायना पेंटी 'लखनऊ सेंट्रल', 'परमाणुः द स्टोरी ऑफ पोखरण', 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' और 'खानदानी शफाखाना' जैसी बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.