Dhurandhar Trailer: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का ट्रेलर रिलीज, रणवीर पर भारी पड़ी संजय, अर्जुन, अक्षय की तिकड़ी

Dhurandhar Trailer: 'धुरंधर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. 'धुरंधर' रणवीर सिंह की वो फिल्म है जिसका फैन्स बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आदित्य धर की 'धुरंधर' में रणवीर सिंह एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं. ऐसा एक्शन अवतार जो पहले उनकी फिल्मों में नहीं देखा गया है. वैसे भी 'धुरंधर' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. 'धुरंधर' ट्रेलर में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल नजर आ रहे हैं. फिल्म को आदित्य धर ने लिखा, निर्देशित और निर्मित किया है, जबकि इसे ज्योति देशपांडे और लोकेश धर ने प्रोड्यूस किया है. 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. आइए जानते हैं कैसा है इसका ट्रेलर...

धुरंधर ट्रेलर

जानैं कैसा है धुरंधर ट्रेलर?

‘धुरंधर' के ट्रेलर में इशारा कर दिया गया है कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है. इस ट्रेलर में रणवीर सिंह से ज्यादा मजबूती के साथ फिल्म के खलनायकों को पेश किया गया है. तीनों ही विलेन संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल को बेहद खतरनाक और बेरहम दिखाया गया है. फिल्म की कहानी भारत और पाकिस्तान को लेकर है. लेकिन इस ट्रेलर में रणवीर सिंह तो आते हैं लेकिन पूरा ट्रेलर ही छितरा हुआ सा लगता है. डायरेक्टर यहां पर आकर थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वह क्या दिखना चाह रहे हैं. रणवीर सिंह के ट्रेलर में दिखे अधिकतर सीन वो हैं जिनकी पहले ही झलक दिखाई जा चुकी है.

‘धुरंधर' ट्रेलर रिएक्शन?

‘धुरंधर' ट्रेलर को लेकर यूट्यूब पर फैन्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. एक फैन ने तो कह दिया है कि यह रणवीर सिंह की धमाकेदार वापसी है और फिल्म 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने जा रही है. फैन्स बोल रहे हैं कि ट्रेलर को देखकर रोंगटे खड़े हो गए हैं. फैन्स को ट्रेलर में रणवीर सिंह का वो डायलॉग बहुत पसंद आ रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए हैं तो मैं धमाक शुरू करूं?