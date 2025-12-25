धुरंधर के सामने कार्तिक आर्यन को लगाना होगा एड़ी-चोटी का जोर, तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी को हिट होने के लिए करनी होगी इतनी कमाई

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri box office collection: कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रही है. साल 2019 में इन दोनों की फिल्म 'पति पत्नी और वो' दर्शकों को खूब पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. अब छह साल बाद दोनों एक नई रोमांटिक कॉमेडी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में साथ नजर आएंगे. यह फिल्म क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को समीर विद्वांस ने निर्देशित किया है. समीर पहले कार्तिक के साथ 'सत्यप्रेम की कथा' बना चुके हैं, जो औसत कारोबार कर पाई थी.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की एंडवास बुकिंग

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की कहानी दो अलग-अलग स्वभाव के लोगों की है, जो प्यार में पड़ते हैं लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां उनकी राह में रोड़ा बनती हैं. 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नीना गुप्ता, जैकी श्रॉफ और टीकू तलसानिया जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग की बात करें तो 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने ठीक-ठाक शुरुआत की है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, पहले दिन के लिए करीब 4 करोड़ रुपये से ज्यादा की टिकटें बिक चुकी हैं.

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को कितने कमाने होंगे

अनुमान है कि ओपनिंग डे पर 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' 8-10 करोड़ रुपये के आसपास कलेक्शन कर सकती है. लेकिन चुनौती बड़ी है, क्योंकि रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' अभी भी सिनेमाघरों में छाई हुई है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' ने अब तक शानदार कमाई की है और रोजाना 15-20 करोड़ के आसपास बिजनेस कर रही है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या कार्तिक-अनन्या की यह हल्की-फुल्की लव स्टोरी दर्शकों को थिएटर तक खींच पाएगी? 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का बजट करीब 90 करोड़ बताया जा रहा है, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन जरूरी होगा. ऐसे में कार्तिक आर्यन की इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर करीब 200 करोड़ रुपये की कमाई करनी होगी.