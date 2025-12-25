विज्ञापन

Exclusive: 'धुरंधर' एक्टर की आपबीती, 'डेढ़ साल तक नहीं बढ़ाया वेट, शूट के लिए हमेशा रहना पड़ता था रेडी'

क्या आप जानते हैं कि धुरंधर में अपने रोल को करने के लिए लगभग हर एक्टर ने काफी मेहनत की. यह मेहनत एक-दो महीने की नहीं बल्कि डेढ़-दो साल तक की गई.

नई दिल्ली:

धुरंधर पिछले 20 दिनों से दुनियाभर के सिनेमाघरों में जमकर कमाई कर रही है. 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के बीच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. धुरंधर ने कमाई के मामले में कई फिल्मों को रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला है. फिल्म से जुड़े हर किरदार की हर कोई तारीफ कर रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धुरंधर में अपने रोल को करने के लिए लगभग हर एक्टर ने काफी मेहनत की. यह मेहनत एक-दो महीने की नहीं बल्कि डेढ़-दो साल तक की गई. 

क्या बोले धुरंधर एक्टर

इस बात का खुलासा धुरंधर में ल्यारी टास्क फोर्स में एएसपी का रोल करने वाले एक्टर आदित्य उप्पल ने किया है. आदित्य उप्पल ने एनडीटीवी के खास सवालों के जवाब दिए. उनसे पूछा गया कि धुरंधर में मुश्किल क्या था तो इस सवाल के जवाब में आदित्य उप्पल ने कहा, 'हर फिल्म को बनाने में कहीं ना कही मुश्किलें आती हैं. लद्दाख में कुछ दिन दिक्कत आ गई थी खाने की वजह से. कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई थी.  गर्मी और ठंड की वजह से भी बहुत बार परेशानी झेलनी पड़ती थी.'

कैसे रखा अपने लुक को मेंटेन

आदित्य उप्पल ने आगे कहा, 'डेढ़ साल तक अपने उसी रोल के लुक में रहना, कभी लुक ना बदलना अपने आप में एक टास्क था. यह चीज थोड़ी हम लोगों के लिए मुश्किल रही. क्योंकि एक-दो महीने का शूट होता है कि तो आप अपना लुक मेंटेन कर सकते हैं. मगर आपको डेढ़-दो साल तक अपना बॉडी वेट तक नहीं बढ़ाना है. लुक भी चेंज नहीं करना है. क्योंकि आपको बता नहीं होता है कि कौन से दिन आपके शूट का दिन आ जाएगा. तो मेरे ख्याल से वो सबसे मुश्किल था.' इसके अलावा आदित्य उप्पल ने और भी ढेर सारी बातें की.

