विज्ञापन

Dhurandhar की सफलता पर Arjun Rampal ने किया पोस्ट, रणवीर, अक्षय, माधवन को बताया- प्योर जीनियस,अविश्वसनीय...

धुरंधर को ऑडियंस से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला और तब से यह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. फिल्म की सक्सेस के बीच अर्जुन रामपाल ने अपने को-स्टार्स के लिए चीयर किया और ऑडियंस को थैंक्स बोला.

Read Time: 3 mins
Share
Dhurandhar की सफलता पर Arjun Rampal ने किया पोस्ट, रणवीर, अक्षय, माधवन को बताया- प्योर जीनियस,अविश्वसनीय...
Dhurandhar की सफलता पर अर्जुन रामपाल किया पोस्ट
नई दिल्ली:

 Arjun Rampal Dhurandhar Success Post : फिल्ममेकर आदित्य धर की मच-अवेटेड फिल्म धुरंधर आखिरकार 5 दिसंबर को रिलीज़ हो गई. फिल्म को ऑडियंस से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला और तब से यह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. फिल्म की सक्सेस के बीच अर्जुन रामपाल ने अपने को-स्टार्स के लिए चीयर किया और ऑडियंस को थैंक्स बोला. अर्जुन रामपाल ने फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए धुरंधर सेट से BTS पिक्स शेयर कीं. सोमवार को अर्जुन रामपाल ने इंस्टाग्राम पर अपने को-स्टार्स अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन और डायरेक्टर आदित्य के साथ धुरंधर सेट से कुछ BTS पिक्स शेयर कीं. तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए शुक्रिया अदा किया और लिखा, “लेडीज़ एंड जेंटलमेन, हम इसके लिए तैयार नहीं थे. धुरंधर को दिए गए इस ज़बरदस्त प्यार, सपोर्ट और एक्सेप्टेंस के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद . जो एक आदमी, मेरे बोइया (भाई के लिए कश्मीरी) @adityadharfilms का विज़न और पैशन है.”

उन्होंने आगे कहा, “जिस दिन आपने मुझे फिल्म सुनाई, मुझे एहसास हुआ कि आप कितनी ज़रूरी फिल्म बनाना चाहते थे. एक ऐसी कहानी जो सबसे अनोखे नैरेटिव स्टाइल में सामने आए. रिसर्च का लेवल, सभी कैरेक्टर्स में गहराई, हर कैरेक्टर को उनके लुक से लेकर उनके एटीट्यूड तक बनाना – आपने सरप्राइज़ किया. सरप्राइज़ करते रहे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, आपने शूटिंग के दौरान सारा प्रेशर झेला और कभी कोई बुरा दिन नहीं आया. धन्यवाद, बोइया. लव यू.”

उन्होंने फिल्म के सिनेमैटोग्राफर विकास नौलखा और एडिटर, ओजस गौतम की घंटों मेहनत करने के लिए तारीफ़ की. उन्होंने मेजर इकबाल के रोल के लिए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का शुक्रिया अदा किया. उन्होंने  लिखा, अक्षय खन्ना तुमने कमाल कर दिया. कमाल कर दिया. कमाल कर दिया. माधवन तुम प्योर जीनियस हो. संजय दत्त मैं आपको प्यार करता हूं . आप  जैसे हो वैसे रहने के लिए शुक्रिया. मज़ा आ गया, भाई. क्या पूरा सर्कल है. saraarjunn बधाई हो, आगे बढ़ो और ऊपर उठो.

उन्होंने आखिर में कहा, रणवीर सिंह, हमज़ा. यार, तुम्हारा फोकस, पक्का इरादा, पागलपन भरे तरीके, कैरेक्टर में बने रहना देखना एक खूबसूरत सफर था. तुम बेबाक, निडर और प्यारे थे. आइस बाथ के लिए शुक्रिया. आखिरी डांस मेरा है. लव यू.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Arjun Rampal Dhurandhar Success Post, Dhurandhar Success Post, Dhurandhar News, Dhurandhar News Live Updates, Dhurandhar Film
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com