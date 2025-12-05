विज्ञापन

Dhurandhar Social Media Review: धुरंधर देख क्या बोले लोग, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित फिल्म धुरंधर आज 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रणवीर सिंह की दो साल बाद धमाकेदार वापसी और कई विवादों के बीच यह फिल्म पिछले कई महीनों से सुर्खियों में बनी हुई थी.

नई दिल्ली:

आदित्य धर की बहुप्रतीक्षित फिल्म धुरंधर आज 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रणवीर सिंह की दो साल बाद धमाकेदार वापसी और कई विवादों के बीच यह फिल्म पिछले कई महीनों से सुर्खियों में बनी हुई थी. ट्रेलर आते ही फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा गया था. रिलीज के कुछ घंटों बाद ही एक्स (ट्विटर) पर दर्शकों की पहली प्रतिक्रियाएं आने लगीं. ज्यादातर लोग लिख रहे हैं – “रणवीर सिंह तो कमाल कर गए”, “फुल पैसे वसूल मूवी”, “थिएटर में तालियां बज रही हैं”. कई यूजर्स ने इसे अब तक की सबसे दमदार एक्शन फिल्म बताया है.

धुरंधर देख क्या बोले लोग

फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन भी अहम रोल में हैं. ट्रेलर से ही अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ हो रही थी और अब दर्शक भी उन्हें शानदार बता रहे हैं. लोग लिख रहे हैं कि रणवीर और अक्षय खन्ना के सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंस को भी खूब पसंद किया जा रहा है. आदित्य धर ने एक्शन को बेहद रियल और जोरदार तरीके से शूट किया है. रनटाइम 3 घंटे 34 मिनट है, लेकिन ज्यादातर दर्शकों का कहना है कि फिल्म कहीं भी बोर नहीं करती.

कैसे ही धुरंधर

रिलीज से पहले फिल्म को कुछ विवादों के कारण नेगेटिव प्रचार का सामना करना पड़ा था. कल ही आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की थी कि बिना देखे फिल्म को कैंसल न करें. कुल मिलाकर शुरुआती रिव्यूज देखकर लग रहा है कि रणवीर सिंह की यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. अगर आप एक्शन और इमोशन का जबरदस्त मिश्रण देखना चाहते हैं तो यह वीकेंड थिएटर जरूर जाएं!

