'धुरंधर के बाद सिर्फ तीस मार खां' फराह खान ने अक्षय खन्ना की फिल्म को 'असली ऑस्कर' के साथ किया प्रमोशन

आदित्य धर की धुरंधर को रिलीज के बाद से फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों से शानदार रिव्यू मिल रहे हैं. सभी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, लेकिन अक्षय खन्ना का किरदार सबसे अलग रहा, जो एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है. इस वजह से फैंस फराह खान की तीस मार खान को दोबारा देख रहे हैं, जिसमें अक्षय ने घमंडी सुपरस्टार आतिश कपूर का रोल निभाया था, जो बेसब्री से ऑस्कर जीतना चाहता था. हालांकि फराह ने पहले धुरंधर में अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की तारीफ की थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस बारे में बात की कि इतने सालों बाद भी फैंस तीस मार खान को कितना पसंद कर रहे हैं.

क्या हो रहा है

फराह खान हाल ही में बिग बॉस 19 के फाइनलिस्ट प्रणित मोरे के घर अपने व्लॉग के लिए एक एपिसोड शूट करने गई थीं. उन्होंने बताया कि धुरंधर की सफलता के बाद फैंस तीस मार खान को दोबारा देख रहे हैं. ताकि यह जान सकें कि अक्षय खन्ना हमेशा से कितने अच्छे एक्टर रहे हैं. फराह खान ने कहा, "धुरंधर के बाद तीस मार खान का ही राज चल रहा है. प्रणित ने कहा, "असली ऑस्कर तो वहीं है, आपकी फिल्म में!" तीस मार खान में आतिश कपूर (अक्षय खन्ना) "ऑस्कर" चिल्लाता रहता है, जिससे पता चलता है कि वह इसे कितनी बुरी तरह से चाहता है.

तीस मार खान के बारे में

2010 में रिलीज हुई तीस मार खान बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी. फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ ने काम किया था.

धुरंधर के बारे में

सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म में रणवीर सिंह पाकिस्तान के चार सबसे खतरनाक आतंकवादियों का सामना करते हैं.धुरंधर, उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर की वापसी है .यह अब तक हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. धुरंधर में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं और इसमें अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी सहित कई कलाकार हैं.