सोनाली बेंद्रे के बेटे हो सकते हैं बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार, हैंडसम हंक की PHOTOS देख फैन्स बोले- ये तो संजय दत्त की कॉपी है

1990 के दशक की तकरीबन एक्ट्रेस के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और फिल्मों में आने के लायक हैं. इसमें एक नाम खूबसूरत एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के बेटे का भी शामिल है. सोनाली अपने पीक करियर में अपनी खूबसूरती से फैंस के दिलों पर राज करती थीं और आज भी उनकी खूबसूरती बरकरार है. एक दौर था जब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी उन पर फिदा थे. सोनाली ने बॉलीवुड के तीनों खान शाहरुख, सलमान और आमिर खान संग काम किया है और कई हिट फिल्में दी हैं. सोनाली ने गोल्डी बहल से शादी रचाई और एक बेटे की मां हैं. सोनाली के बेटे रणवीर बहल कद-काठी में लंबे हैं और हैंडसमनेस में भी कम नहीं हैं.

इतना बड़ा हो गया सोनाली का बेटा

हाल में ही रणवीर अपनी मां सोनाली के साथ स्पॉट हुए, जहां उनका लुक देख लोग हैरान रह गए. रणवीर गुड लुकिंग और चार्मिंग हैं. रणवीर को उनकी मां संग पैप्स ने अपने कैमरे कैद किया. यहां वह ग्रे पैंट पर व्हाइट टी-शर्ट और उस पर ब्लू शर्ट पहने दिखे. रणवीर के लंबे-लंबे बाल और उनकी हाइट ने लोगों का ध्यान खींचा. सोनाली के बेटे को देखने के बाद लोगों को संजय दत्त की भी याद आ गई है. संजय दत्त अपने शुरुआती दिनों में ऐसे ही लुक में रहते थे. इसलिए सोनाली के बेटे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गए है. सोनाली के बेटे को देखने के बाद उनके फैंस के भी रिएक्शन आ रहे हैं.

रणवीर को देख लोगों को याद आए संजय दत्त

सोनाली बेंद्रे के बेटे को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा है, 'यह तो मुझे संजय बाबा की तरह दिख रहे हैं'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'करिश्मा के बाद सोनाली का बेटा भी संजय दत्त की तरह दिख रहा है'. तीसरे ने लिखा है, 'मैंने नोटिस किया है कि ज्यादातर सेलेब्स के बच्चे संजय दत्त की तरह दिखते हैं'. वहीं, कईयों ने रणवीर और उनके इस लुक को लाइक किया है. इस पर एक ने लिखा है, 'बॉलीवुड का नया स्टार किड'.

रणवीर इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, जहां उन्हें 13 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. बता दें, सोनाली ने साल 2002 में पीक करियर के बीच इंडियन फिल्ममेकर और उद्योगपति गोल्डी बहल से शादी रचाई थी और शादी के तीन साल बाद उनके घर रणवीर ने जन्म लिया था. सोनाली की हिट फिल्मों में सरफरोश, हम साथ-साथ हैं और दिलजले शामिल हैं.