क्या सच्ची घटना पर आधारित है रणवीर सिंह की धुरंधर?, टेररिस्ट कैंप में भर्ती हो गया था यह भारतीय जवान, आतंकियों का किया था सफाया...

रणवीर सिंह पर्दे पर वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और वो भी एक ज़बरदस्त भूमिका के साथ. वह आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में नज़र आएंगे, जिसमें अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर. माधवन जैसे सितारे शामिल हैं. ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म सच्ची घटना पर आधारित हैं, हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

ट्रेलर रिलीज़ होने के साथ ही, आर. माधवन की 'अजीत डोभाल' की भूमिका ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है. हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेट पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि रणवीर सिंह किसी मेजर की भूमिका निभा सकते हैं.

कौन थे मेजर मोहित शर्मा?

जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि मेजर मोहित शर्मा भारतीय सेना की पहली पैरा रेजिमेंट में एक वरिष्ठ अधिकारी थे. उनका जन्म रोहतक, हरियाणा में हुआ था और उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और बाद में भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से ग्रेजुएशन किया. वे अपनी बेजोड़ बहादुरी, निडरता और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते थे. अटकलों के अनुसार, मोहित शर्मा की भूमिका फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह निभा सकते हैं, जिसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

मोहित शर्मा 2004 में एक महत्वपूर्ण गुप्त ऑपरेशन के दौरान दिखाई गई बहादुरी के लिए जाने जाते हैं. यह ऑपरेशन कश्मीर से 50 किलोमीटर दक्षिण में शोपियां में हुआ था और जानकारी के अनुसार, उस दौरान मेजर शर्मा ने 'इफ्तिखार भट्ट' नाम अपनाया और इस्लामी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की. बताया जाता है कि उन्होंने अपना पूरा हुलिया बदल लिया और लंबे बाल और दाढ़ी रखकर 'इफ्तिखार भट्ट' के नाम से आतंकवादियों से मिले और उन्हें बताया कि वह भारतीय सेना से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उनके भाई की हत्या की थी.

आतंकवादियों ने उनकी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया. उनके साथ रहते हुए, उन्होंने भी उनके नेटवर्क और उनके काम करने के तरीके के बारे में जाना. खैर, जब समूह को यह पता चला कि 'इफ्तिखार भट्ट' मेजर मोहित शर्मा हैं, तो उन पर हमला किया गया और इसी दौरान उन्होंने दो आतंकवादियों, अबू तोरारा और अबू सबज़ार को सफलतापूर्वक मार गिराया. इसके बाद, उन्हें एक और मिशन सौंपा गया, जिसमें वे शहीद हो गए. युद्धक्षेत्र में उनकी बहादुरी और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए, उन्हें 2009 में मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया.

धुरंधर के लिए रणवीर सिंह की कथित फीस

टीज़र रिलीज़ होते ही, मेजर मोहित शर्मा का नाम और कहानी चर्चा में आ गई, क्योंकि लोगों को लगा कि रणवीर सिंह उनकी भूमिका निभा रहे हैं. वैसे, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के निर्देशक आदित्य धर ने इस बारे में कोई जानकारी गुप्त रखी. कथित तौर पर, रणवीर ने फिल्म धुरंधर में अपनी भूमिका के लिए 30-50 करोड़ रुपये की फीस ली है.