Dhurandhar Box Office Day 2: रणवीर सिंह की धुरंधर की 2nd डे दहाड़, शनिवार को कमाई 50 करोड़ से ज्यादा

Dhurandhar Box Office Collection Day 2: सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की धुरंधर ने दो दिनों में 50 करोड़ पार की कमाई कर ली है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 75 करोड़ के पार हो गया है. 

Dhurandhar Box Office: नोट छापने की मशीन बनीं रणवीर सिंह की धुरंधर
नई दिल्ली:

Dhurandhar Box Office Collection Day 2: विवादों में घिरी आदित्य धर की धुरंधर आखिरकार 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, और सारा अर्जुन अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. जबकि मेकर्स ने धुरंधर 2 का भी ऐलान कर दिया है, जो मार्च में रिलीज होगा. वहीं फिल्म का नाम रिवेंज होने वाला है. इसी बीच बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की दहाड़ दूसरे दिन भी सुनने को मिली है. पहले दिन के मुकाबले धुरंधर ने दूसरे दिन ज्यादा कमाई करते हुए भारत में 50 करोड़ का आंकड़ा दो दिनों में पार कर लिया है. 

धुरंधर का दो दिनों में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन 27 करोड़ की कमाई फिल्म ने की थी. इसके बाद सैटरडे यानी दूसरे दिन आंकड़ा 31 करोड़ रहा है. इसके बाद भारत में फिल्म का नेट बॉक्स ऑफिस 58 करोड़ पहुंच गया है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 77.35 हो गया है. जबकि ग्रॉस कलेक्शन 69.75 बताया जा रहा है. 

धुरंधर को बनने में लगे 2-3 साल

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'धुरंधर' को बनाने में डायरेक्टर आदित्य धर ने लगभग 2-3 साल का वक्त लिया था. पहले उन्होंने फिल्म के लिए बहुत सारी रिसर्च की और फिर फिल्म की स्टारकास्ट को फाइनल करने में बहुत मेहनत की. फिल्म 'धुरंधर' का हर किरदार अपने आप में अलग है और सबकी कहानी भी अलग है. हालांकि फिल्म में रणवीर सिंह के किरदार को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बाकी किरदार किसी न किसी से प्रेरित बताए गए हैं.

रणवीर सिंह की हो रही धुरंधर के लिए तारीफ

'धुरंधर' एक मल्टीस्टारर फिल्म है. इसके बावजूद फिल्म का सारा फोकस रणवीर के किरदार पर है. जिसके चलते फैंस रणवीर सिंह से काफी इम्प्रैस हो रहे हैं. वहीं फिल्म को देशभक्ति से प्रेरित बताया जा रहा है, जिसके चलते फैंस के दिलों में फिल्म घर कर रही है. हालांकि देखना होगा कि फिल्म पहले वीकेंड कितने करोड़ की ओपनिंग करती है क्योंकि धुरंधर का बजट 250 करोड़ बताया गया है, जो कि अभी बहुत दूर है. 

