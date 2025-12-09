विज्ञापन

Dhurandhar Box Office Collection Day 4: दिन चार और कमाई धुंआधार, रणवीर सिंह की फिल्म 5 दिन में 150 करोड़ पार!

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त की जबरदस्त परफॉर्मेंस के चलते इस फिल्म की कमाई की रफ्तार लगातार तेज हो रही है.

Dhurandhar Box Office Collection Day 4
नई दिल्ली:

Dhurandhar Box Office Collection: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह स्टारर जासूसी थ्रिलर धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रही है. महज चार दिनों में फिल्म ने भारत में 126 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है और यह अभी भी रफ्तार बनाए हुए है. सोमवार (चौथे दिन) को फिल्म ने लगभग 23 करोड़ रुपये की कमाई की जो वीकेंड के बाद वर्किंग डे पर बेहतरीन आंकड़ा है. ज्यादातर फिल्में सोमवार को बड़ी गिरावट दिखाती हैं, लेकिन धुरंधर ने साबित कर दिया कि दर्शकों का क्रेज बरकरार है.

डे वाइज कलेक्शन (भारत नेट कलेक्शन)

•  डे 1 (शुक्रवार): 28 करोड़
•  डे 2 (शनिवार): 32 करोड़
•  डे 3 (रविवार): 43 करोड़
•  डे 4 (सोमवार): 23 करोड़
टोटल कलेक्शन: 126 करोड़ रुपये

सोमवार को पूरे दिन शानदार ऑक्यूपेंसी रही. सुबह के शो में 13.35%, दोपहर में 26% से ज्यादा, शाम में 37.71% और नाइट शो में 52.49% तक दर्शक पहुंचे. ये आंकड़े शुक्रवार के लगभग बराबर हैं, जो फिल्म की मजबूत पकड़ दर्शाते हैं.

सलमान खान की ‘सिकंदर' को पीछे छोड़ा

चार दिनों में ही धुरंधर ने सलमान खान की 2025 की बड़ी रिलीज सिकंदर के कुल इंडिया कलेक्शन (109.83 करोड़) को पार कर लिया. दोनों फिल्मों के बीच चर्चित बॉक्स ऑफिस टक्कर में रणवीर की फिल्म फिलहाल आगे चल रही है. मौजूदा रफ्तार बनी रही तो फिल्म जल्द ही 150 करोड़ का आंकड़ा भी छू लेगी.

धुरंधर की कहानी, स्टारकास्ट और दर्शकों का रिस्पॉन्स

धुरंधर एक हाई-ऑक्टेन जासूसी थ्रिलर है जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और बच्ची सारा अर्जुन अहम किरदार निभा रहे हैं.

क्रिटिक्स के रिव्यू मिले-जुले रहे हैं, लेकिन दर्शकों ने फिल्म को हाथों-हाथ लिया है. रणवीर सिंह की दमदार एक्टिंग, अक्षय खन्ना का बैलेंस्ड लेकिन इम्प्रेसिव एक्टिंग, शानदार एक्शन सीक्वेंस, तेज रफ्तार और रोमांचक टेंशन को दर्शकों ने खूब सराहा है. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म को लगातार फायदा हो रहा है.
धुरंधर का धमाकेदार सफर जारी है!

Entertainment, Dhurandhar Box Office Collection, Dhurandhar Monday Collection, Dhurandhar Total Collection, Dhurandhar Movie Review, Ranveer Singh Dhurandhar, Akshaye Khanna Dhurandhar Role, Dhurandhar Vs Sikandar, Aditya Dhar Film, Dhurandhar Cast, Dhurandhar Plot, Dhurandhar Box Office Report, Indian Film Box Office
