विज्ञापन

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह बने बॉक्स ऑफिस के धुरंधर, दो दिन में कमाई 100 करोड़ के पास

Dhurandhar Box Office Collection Day 3: धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचा रही है. फिल्म ने दो दिन में ही कमाल कर दिखाया है. रिव्यू के साथ साथ कलेक्शन के मामले में रणवीर सिंह एक बार फिर बॉक्स ऑफिस किंग बनते दिख रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह बने बॉक्स ऑफिस के धुरंधर, दो दिन में कमाई 100 करोड़ के पास
धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Social Media
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने रिलीज के साथ ही फैंस का दिल जीत लिया है. हर कोई फिल्म और किरदारों की तारीफ कर रहा है. अक्षय खन्ना और आर.माधवन की एक्टिंग की खूब चर्चा हो रही है. फिल्म की एंडिंग को हिट बनाने का क्रेडिट भी अक्षय खन्ना को दिया जा रहा है, लेकिन इसी बीच फिल्म का कलेक्शन भी सामने आ गया है और फिल्म दो दिन में 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने में कामयाब रही है. बॉलीवुड एक्ट्रेस और डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम ने फिल्म का कलेक्शन शेयर किया है. 

पोस्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 28.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि दूसरे दिन फिल्म ने 33.10 करोड़ रुपए की कमाई की. कुल मिलाकर फिल्म ने 61.70 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. माना जा रहा है कि फिल्म रिलीज के पहले रविवार(7 दिसंबर) भी धमाकेदार कलेक्शन करने में कामयाब होगी, क्योंकि फिल्म की एडवांस बुकिंग ही जबरदस्त हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 7 दिसंबर को लगभग 38 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

अगला हफ्ता भी फिल्म के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि 12 दिसंबर यानी शुक्रवार को कोई बड़ी फिल्म पर्दे पर रिलीज नहीं हो रही है. 12 दिसंबर को कपिल शर्मा की 'किस किसको प्‍यार करूं 2' और 'शोले' 4के वर्जन के साथ री-रिलीज हो रही है. ऐसे में फिल्म की अच्छी कमाई की संभावना बनी हुई है.

फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज से पहले फिल्म की कहानी को लेकर कानूनी विवाद हुआ था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने फिल्म को कुछ कट और बदलाव के साथ, ए सर्टिफिकेट देकर रिलीज करने की अनुमति दी.

फिल्म को ए सर्टिफिकेट इसलिए दिया गया क्योंकि एक्शन के नाम पर कई बर्बरता वाले सीन फिल्माए गए हैं. पहले फिल्म की कहानी को शहीद मेजर मोहित शर्मा से प्रेरित बताया गया था, लेकिन फिल्म 26/11 हमले के ईर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में सभी कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

फिल्म 'धुरंधर' आदित्य धर की दूसरी बड़ी और हिट फिल्म साबित हो रही है. पहले उनकी 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' सुपर हिट रही थी और अब 'धुरंधर' साल की तीसरी बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन चुकी है. इस साल 'छांवा' और 'वॉर-2' ने बंपर ओपनिंग की है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Dhurandhar Box Office, Dhurandhar Box Office Collection Day 3, Dhurandhar Cast, Dhurandhar Fees, Dhurandhar Budget, Dhurandhar News, Dhurandhar Cast Fees
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com