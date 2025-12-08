विज्ञापन

Dhurandhar Box Office: बॉक्स ऑफिस के धुरंधर बने रणवीर सिंह, 3 दिन की कमाई से बड़े-बड़ों को छोड़ा पीछे

Dhurandhar worldwide box office collection day 3: धुरंधर की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने तीन दिनों में कई बड़ी एक्शन एंटरटेनर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

नई दिल्ली:

Dhurandhar worldwide box office collection: रणवीर सिंह की धुरंधर अपने ओपनिंग वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई करती नजर आई. इस स्पाई ड्रामा को फैंस का बहुत प्यार मिला है और इसने रविवार (7 दिसंबर) को अपनी सबसे बड़ी सिंगल-डे ग्रॉस कमाई दर्ज की. इसमें शनिवार के मुकाबले 30% की बढ़ोतरी हुई, और अपने ओपनिंग डे के मुकाबले 55% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई.

Dhurandhar box office update

धुरंधर ने रविवार को इंडिया में ₹43 करोड़ नेट कमाए, जो अब तक का उसकी सबसे बड़ी वन डे कलेक्शन है. विदेशों में भी फिल्म का रविवार बंपर रहा, इंटरनेशनल ग्राउंड की बात करें तो इसने लगभग $1.2 मिलियन कमाए. रविवार रात तक, धुरंधर का डोमेस्टिक कलेक्शन शानदार ₹103 करोड़ नेट (₹123.50 करोड़ ग्रॉस) है. फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है, जिसका बड़ा कारण शानदार वर्ड-ऑफ-माउथ ग्रोथ है.

विदेशों में, धुरंधर ने अब $3.2 मिलियन की ग्रॉस कमाई की है, जो शनिवार और रविवार दोनों दिन कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाता है. इसका ग्लोबल कलेक्शन अब सिर्फ तीन दिनों में ₹152 करोड़ हो गया है.

धुरंधर ने बड़ी एक्शन फिल्मों को पीछे छोड़ा

धुरंधर की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने तीन दिनों में कई बड़ी एक्शन एंटरटेनर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म की ₹152 करोड़ की ग्रॉस कमाई अब टाइगर श्रॉफ की बागी 3 (₹137 करोड़), ऋतिक रोशन की विक्रम वेधा (₹135 करोड़), और सनी देओल की जाट (₹110 करोड़) से ज्यादा है. मौजूदा ट्रेंड्स को देखते हुए, धुरंधर को बाकी हफ्ते में भी आसानी से ₹250 करोड़ पार कर लेने चाहिए. यह अपने दूसरे हफ्ते में कैसे टिक पाती है ये आने वाले तीन दिनों में ही साफ हो जाएगा.

