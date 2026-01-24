Dhurandhar Box Office Collection Day 50: बॉर्डर 2 की दहाड़ में धुरंधर ने लगाया एड़ी चोटी का जोर, 50वें दिन वसूल लिए इतने 

Dhurandhar Box Office Collection Day 50: 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी के खास अवसर पर बॉर्डर 2 ने दस्तक दे दी है. अब तक बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की धुरंधर का राज था, जो 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने 1000 करोड़ का आंकड़ा दुनियाभर में कमाई के साथ हासिल कर लिया है. वहीं कई फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. लेकिन अब फिल्म के 50 दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरे होने के बाद सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म की कमाई करोड़ों से लाखों पर पहुंच गई है. तो आइए आपको बताते हैं कि धुरंधर ने 50 दिनों में कितनी कमाई भारत से लेकर दुनियाभर में की है.

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर ने 50वें दिन 55 लाख की कमाई हासिल की है, जिसके बाद 831.05 करोड़ का आंकड़ा भारत में फिल्म ने हासिल कर लिया है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1291 करोड़ हो गया है. जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1000 करोड़ से थोड़ा दूर 997 करोड़ रहा. हालांकि फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा कमाई हासिल कर ली है.

ये भी पढ़ें- Border 2 Collection LIVE: सनी देओल की बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, टूटे रिकॉर्ड, हर तरफ मिल रहीं तारीफें

7 हफ्तों में धुरंधर की बॉक्स ऑफिस पर कमाई

धुरंधर ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ की ओपनिंग हासिल की. दूसरे हफ्ते में 253.25 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है. तीसरे हफ्ते में 172 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. चौथे हफ्ते यह आंकड़ा 106.5 करोड़ रहा है. पांचवे हफ्ते 51.25 करोड़ की कमाई धुरंधर ने की. जबकि छठे हफ्ते 26.35 करोड़ की कमाई फिल्म ने की. जबकि सातवें हफ्ते कलेक्शन 13.9 करोड़ हो पाया है.

धुरंधर ओटीटी रिलीज

बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे होने के बाद धुरंधर की ओटीटी रिलीज की चर्चा शुरू हो गई है. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जनवरी 2026 के आखिर तक धुरंधर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो जाएगी.