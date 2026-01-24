Sunny Deol Starrer Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस पर 23 जनवरी को सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है. फिल्म में सनी पाजी के अलावा दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन को काफी पसंद किया गया है और सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स फिल्म की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन अब बॉर्डर 2 की पहले दिन की कमाई का आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक बॉर्डर 2 ने छावा और धुरंधर को पछाड़ दिया है. जबकि गदर 2 का ओपनिंग कलेक्शन हासिल करने में सनी देओल की फिल्म थोड़ा पीछे रह गई है.

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 | Border 2 Box Office Collection Day 1