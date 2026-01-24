विज्ञापन
Sunny Deol Starrer Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस पर 23 जनवरी को सनी देओल की मचअवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है. फिल्म में सनी पाजी के अलावा दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण धवन को काफी पसंद किया गया है और सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स फिल्म की तारीफें करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन अब बॉर्डर 2 की पहले दिन की कमाई का आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक बॉर्डर 2 ने छावा और धुरंधर को पछाड़ दिया है. जबकि गदर 2 का ओपनिंग कलेक्शन हासिल करने में सनी देओल की फिल्म थोड़ा पीछे रह गई है. 

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 | Border 2 Box Office Collection Day 1

Jan 24, 2026 08:31 (IST)
Border 2 Box Office Collection Day 1: पहले दिन बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस ओपनिंग

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, सनी देओल की बॉर्डर 2 ने पहले दिन भारत में 30 करोड का कलेक्शन हासिल किया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 35 करोड़ की ओपनिंग फिल्म ने हासिल की है. 

Sunny Deol, Sunny Deol Border 2, Sunny Deol Border 2 Box Office Collection
