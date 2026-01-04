Box Office: हर दिन के साथ धुरंधर का नया रिकॉर्ड, कार्तिक आर्यन की फिल्म का इस मूवी ने किया बुरा हाल

Dhurandhar Vs Tu Meri Main Tera Tu Meri Main tera Box Office Collection Day 30: दिसंबर के महीने में बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन लोगों की जबां पर सिर्फ एक ही नाम था धुरंधर, जिसमें रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की एक्टिंग ने दर्शकों को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया. हाल कुछ ऐसा रहा कि 30 दिनों में फिल्म का आंकड़ा जहां 1200 करोड़ की तरफ दुनियाभर में बढ़ चुका है तो वहीं भारत में कमाई 750 करोड़ पार हो गई है. जबकि इसी शोर में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होती दिख रही है.

धुरंधर ने 30वें दिन की इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, सैटरडे को धुरंधर ने 11.75 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है, जिसके बाद भारत में फिल्म का कलेक्शन 759.50 करोड़ हो गया है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1190 करोड़ के पास पहुंच गया है और 1200 करोड़ पार करने सिर्फ थोड़ा सा दूर है.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का इस फिल्म ने किया बुरा हाल

25 दिसंबर को रिलीज हुई कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी 10 दिनों में केवल 31.3 करोड़ की कमाई भारत में कर पाई है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 45.75 करोड़ का रहा है. वहीं 25 दिसंबर को ही आई मलयालम फिल्म सरवम माया ने 100 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्डवाइड में पार कर लिया है. जबकि भारत में यह कमाई 44.95 करोड़ तक पहुंची है. हैरानी की बात यह है कि फिल्म का बजट केवल 30 करोड़ का बताया गया है.

