धुरंधर 2 को रिलीज से पहले देखने के लिए 3100 रुपये तक चुका रहे फैन्स, अब तक बिकीं एक लाख से ज्यादा टिकटें

धुरंधर 2: द रिवेंज इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की यह फिल्म पहले टॉक्सिक के साथ एक बड़ी बॉक्स ऑफिस टक्कर में शामिल होने वाली थी लेकिन यश-स्टारर फिल्म के 4 जून तक पोस्टपोन होने के बाद यह मुकाबला या कहें कि क्लैश टल गया. शनिवार (7 मार्च) को धुरंधर 2 के मेकर्स ने 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के सीक्वल का मचअवेटेड ट्रेलर रिलीज किया. बड़े बजट की मल्टीस्टारर फिल्म के लिए क्रेज बढ़ाने के लिए उन्होंने यह भी अनाउंस किया कि फिल्म का पेड प्रीव्यू 19 मार्च से एक दिन पहले शुरू होगा.

रणवीर सिंह के इंडियन जासूस जसकीरत सिंह रंगी की असली कहानी जानने का क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग रिलीज के एक दिन पहले फिल्म देखने के लिए प्रीमियम कीमतें देने को तैयार हैं. ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म BookMyShow के मुताबिक देश के थिएटर्स में धुरंधर 2 के पेड प्रीव्यू की शुरुआती टिकट की कीमत 50 रुपये है और सबसे ज्यादा कीमत 3,100 रुपये तक है. प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा कि प्रीव्यू शो के लिए 1 लाख से ज्यादा टिकट पहले ही बिक चुके हैं.

NDTV तुरंत यह पता नहीं लगा सका कि भारत के किस शहर में सबसे कम या सबसे ज्यादा टिकट बिक रहे हैं. इस बार एक और बात यह भी है कि धुरंधर के उलट, इसका दूसरा पार्ट पूरे भारत में रिलीज हो रहा है, जिसके तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब वर्शन ओरिजिनल हिंदी वर्शन के साथ ही रिलीज होंगे.

NDTV को दिए एक बयान में BookMyShow के COO आशीष सक्सेना ने कहा, "धुरंधर को मिले जबरदस्त ऑडियंस रिस्पॉन्स के बाद, यह देखना अच्छा लग रहा है कि इसके आने वाले सीक्वल ने BookMyShow पर प्रीव्यू शो के लिए पहले ही 1,00,000 से ज्यादा टिकट बुक कर लिए हैं, जो इसकी रिलीज से पहले ऑडियंस के बीच जबरदस्त उम्मीद को दिखाता है."

हैदराबाद और मुंबई के फैंस ने पेड प्रीव्यू के आंकड़ों में सबसे ज्यादा योगदान दिया है और दूसरे मेट्रो शहरों ने भी ऐसा ही किया है. उन्होंने आगे कहा, "बुकिंग का मोमेंटम भी सभी मार्केट में फैला हुआ है. हैदराबाद और मुंबई इस ट्रेंड में सबसे आगे हैं, लेकिन दिल्ली-NCR, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों ने भी अहम भूमिका निभाई है, और देश भर के अलग-अलग मार्केट में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है."

आशीष सक्सेना ने यह भी बताया कि कैसे धुरंधर फ्रेंचाइजी दर्शकों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. सीनियर इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने कहा, "पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग के लिए माहौल दिखाता है कि दर्शकों का फ्रेंचाइजी के प्रति लगाव बना हुआ है. ऐसे पल थिएटर के अनुभव की हमेशा रहने वाली अहमियत और दर्शकों को एक साथ लाने की इसकी अनोखी क्षमता को भी साबित करते हैं."

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के बताए गए डेटा के मुताबिक, धुरंधर 2 ने भारत में सभी भाषाओं में एडवांस बुकिंग से लगभग 12 करोड़ रुपये कमाए हैं. ब्लॉक की गई बुकिंग के साथ, यह आंकड़ा लगभग 18 करोड़ रुपये हो जाता है. धुरंधर 2 में आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, सौम्या टंडन और दानिश पंडोर भी हैं.