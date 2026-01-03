विज्ञापन

धुरंधर के शोर में इस फिल्म को दोबारा रिलीज करने के नहीं पड़ी जरुरत, 9 दिन में ही बजट से तीन गुना ज्यादा की कमाई

बिना शोर शराबे के धुरंधर के तूफान में आई सर्वम माया ने बजट से तीन गुना ज्यादा कमाई 9 दिनों में हासिल कर ली है.

धुरंधर के शोर में बॉक्स ऑफिस पर छाई सर्वम माया

धुरंधर के शोर में जहां किस किस से प्यार करूं 2 जैसी फिल्मों को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी चल रही है तो वहीं साउथ की एक फिल्म ने ना सिर्फ धुरंधर के शोर में अच्छा कलेक्शन किया बल्कि केवल 9 दिनों में बजट से 3 दिनों ज्यादा कमाई हासिल कर ली. वहीं हर दिन के साथ फिल्म की चर्चा शुरु हो गई है. हम बात कर रहे हैं सर्वम माया की, जिसकी ओटीटी रिलीज की चर्चा गूगल पर शुरू हो गई है. इसके चलते फिल्म ट्रेंड कर रही है.

सर्वम माया ने बॉक्स ऑफिस पर 9 दिनों में तीन गुना कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, निविन पॉली स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म सर्वम माया ने भारत में 40 करोड़ का नेट कलेक्शन हासिल किया है. इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 47.15 करोड़ है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 84.65 करोड़ का है, जबकि फिल्म का बजट केवल 30 करोड़ का बताया गया है. इसके चलते सर्वम माया ने बजट से 3 गुना ज्यादा कमाई हासिल कर ली है.

8 दिनों में सर्वम माया ने की इतनी कमाई

साउथ की हॉरर कॉमेडी फिल्म ने पहले दिन 3.35 करोड़ की ओपनिंग की थी, जिसके बाद दूसरे दिन आंकड़ा 3.9 करोड़ तक पहुंचा. तीसरे दिन कलेक्शन 4.85 करोड़ रहा है. चौथे दिन फिल्म की कमाई 5.8 करोड़ हुई. पांचवे दिन 4.25 करोड़ आंकड़ा रहा. छठे दिन 4.25 करोड़ की कमाई फिल्म ने की. जबकि सातवें दिन 3.5 करोड़ फिल्म ने कमाए. आठवें दिन आंकड़ा 5.2 करोड़ पहुंचा, जिसके बाद पहले हफ्ते में फिल्म ने 35.1 करोड़ की कमाई हासिल की. वहीं नौंवे दिन 4.90 करोड़ कलेक्शन रहा.

सर्वम माया के बारे में

अखिल साथयान द्वारा डायरेक्ट की गई सर्वम माया में निविन पॉली के अलावा अजू वर्गीस, प्रीति मुकुंदन और जनार्दन अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म के जरिए निविन पॉली ने फ्लॉप फिल्मों के जरिए जबरदस्त कमबैक किया है. फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. हॉरर कॉमेडी फिल्म की चर्चा के चलते अब फैंस इसके ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सर्वम माया 45 दिनों के थियेटर रिलीज के बाद डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

