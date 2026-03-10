‘धुरंधर’ से ‘धुरंधर 2’ तक, रणवीर सिंह ने दो फिल्मों से बॉलीवुड में जमाई धाक, शाहरुख-आमिर को छोड़ बाकी सब पानी कम

भारतीय सिनेमा में बहुत कम अभिनेता ऐसे हैं जिनकी फिल्म रिलीज को लेकर दर्शकों में गजब की एक्साइटमेंट देखने को मिलती है. रणवीर सिंह ऐसे ही सितारे हैं जिन्होंने दिखा दिया है कि एक्टिंग के दम पर किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है. 2025 में उनकी फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. अब 2026 भी रणवीर सिंह अपने नाम करने जा रहे हैं. उनकी धुरंधर: द रिवेंज (Dhurandhar The Revenge aka Dhurandhar 2) का ट्रेलर रिलीज होते ही फैन्स में कमाल का उत्साह दिख रहा है. दिलचस्प यह है कि अगर इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए तो शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन और सलमान खान जैसे सितारे भी उनसे काफी पीछे छूट जाएंगे.

धुरंधर 2 के ट्रेलर में जिस चीज ने दर्शकों का सबसे अधिक ध्यान खींचा है, वह है फिल्म में सिंह का जसकीरत और हमजा का ड्यूल किरदार. ट्रेलर में इन दोनों किरदारों की बिल्कुल अलग-अलग शख्सियतें देखने को मिलीं, जिन्हें उन्होंने बेहद दमदार तरीके से निभाया है. यही वजह है कि रणवीर सिंह को अक्सर अपनी पीढ़ी के सबसे निडर अभिनेताओं में गिना जाता है. किसी भी किरदार में पूरी तरह ढल जाने की उनकी क्षमता, बॉडी लैंग्वेज, आवाज, ऊर्जा और भावनात्मक तीव्रता तक को बदल देना उन्हें सिनेमा का सच्चा ‘कैमेलियन' बनाती है. धुरंधर: द रिवेंज के साथ यह छवि शायद अपने सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँचती दिखाई दे रही है. ट्रेलर लॉन्च के दौरान मौजूद फैंस और दर्शकों ने भी लगभग एक जैसी प्रतिक्रिया दी, रणवीर सिंह एक बार फिर अपने किरदार में पूरी तरह डूब गए हैं.

धुरंधर द रिवेंज ट्रेलर

धुरंधर फ्रेंचाइजी की विरासत भी पहले से ही बेहद मजबूत है. पहला भाग धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता साबित हुआ था और उसने रणवीर सिंह को भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े क्राउड-पुलर्स में शामिल कर दिया था. यह फिल्म सिर्फ व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, बल्कि इसने उनके स्टारडम के पैमाने को भी नया रूप दिया.

अब जब धुरंधर: द रिवेंज रिलीज़ के लिए तैयार है, तो उम्मीदें सिर्फ बड़ी नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक हो चुकी हैं. शुरुआती संकेत बताते हैं कि यह फिल्म एक बार फिर रिकॉर्ड्स को दोबारा लिख सकती है. एडवांस बुकिंग के रुझान और पेड प्रीव्यू स्क्रीनिंग्स में असाधारण मांग देखने को मिल रही है, जो इस ओर इशारा करती है कि फिल्म की ओपनिंग भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग्स में से एक हो सकती है.

ट्रेड एनालिस्ट और फैंस पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग डे कलेक्शन दे सकती है. अगर मौजूदा रफ्तार बनी रहती है, तो धुरंधर: द रिवेंज स्केल और बॉक्स ऑफिस प्रभाव दोनों ही मामलों में इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो सकती है. अगर देखा जाए तो शाहरुख खान और आमिर खान जैसे सितारे ही उनके सामने टिकते हैं क्योंकि शाहरुख खान जवान और पठान से रिकॉर्ड बना चुके हैं और कई साल पहले दंगल से आमिर खान ने बनाया था.