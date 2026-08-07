'धुरंधर' के आगे 'पुष्पा-बाहुबली-दंगल' भी हुई फेल, बनी नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म

बॉक्स-ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता के बाद एक्टर रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' स्ट्रीमिंग पर भी दुनिया भर में बड़ी हिट साबित हुई है. यह इस साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश फिल्म बन गई है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और संजय दत्त जैसे स्टार हैं. 'द इंडियन एक्सप्रेस' के साथ एक इंटरव्यू में नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस ने फ्रैंचाइजी द्वारा बॉक्स-ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ने के बाद सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर जबरदस्त पहुंच की तारीफ की.
Netflix CEO Ted Sarandos:— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 6, 2026
Dhurandhar is the most-watched non-English film word-wide on Netflix this year. pic.twitter.com/LkuIni6bZ5
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उन्होंने कहा, "'धुरंधर' इस साल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन-इंग्लिश फिल्म थी. यह किसी भी दूसरी नॉन-इंग्लिश फिल्म से बड़ी है. देखने के मामले में यह सिर्फ अमेरिका और यूके से पीछे रही." जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय फिल्मों और शो ने दक्षिण कोरिया के 'स्क्विड गेम' या स्पेन के 'मनी हाइस्ट' जैसा ग्लोबल कल्चर असर डाला है, तो सारंडोस ने कहा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि भारत में ऐसा बड़ा हिट कब आएगा. जबकि देश पहले से ही लगातार ग्लोबल लेवल पर सफल कंटेंट बना रहा है और ऐसे पल हमेशा आते रहते हैं.
नेटफ्लिक्स के सीईओ ने ग्लोबल पहुंच के लिए भारतीय सिनेमा को मुख्य वजह बताया और कहा कि देश की फिल्मों के विशाल, सुंदर, समृद्ध और लंबे इतिहास के कारण, कोई भी स्थायी अंतरराष्ट्रीय असर सिनेमा के जरिए ही आने की संभावना है. सारंडोस ने इस बात पर जोर दिया कि 2024 से हर हफ्ते नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट में कोई न कोई भारतीय फिल्म या सीरीज शामिल रही है. उन्होंने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने में प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम की भूमिका को सराहा और बताया कि इस साल भारतीय टाइटल्स को दुनिया भर में 3.5 अरब घंटे देखा जा चुका है.
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'धुरंधर' का पहला भाग दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था और बाद में मार्च 2026 में इसके दूसरे भाग के रिलीज होने से पहले इसे नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया. सिनेमाघरों में दिखाए जाने के बाद इसका सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' भी स्ट्रीमिंग पर आया और अभी यह भारत में नेटफ्लिक्स और जियोहॉटस्टार दोनों पर उपलब्ध है.
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