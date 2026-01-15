विज्ञापन

धुरंधर की इस एक्ट्रेस का वोटर लिस्ट में नहीं मिला नाम, काटने पड़े बूथों के चक्कर

'धुरंधर' फिल्म में नजर आईं अभिनेत्री सौम्या टंडन को महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में वोट डालने के दौरान खासी मुश्किल हुई. उन्होंने एएनआई से बातचीत में बताया कि ऑनलाइन अपनी डिटेल्स चेक करने के बावजूद उन्हें दो से ज्यादा मतदान केंद्रों पर जाना पड़ा.

नई दिल्ली:

'धुरंधर' फिल्म में नजर आईं अभिनेत्री सौम्या टंडन को महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में वोट डालने के दौरान खासी मुश्किल हुई. उन्होंने एएनआई से बातचीत में बताया कि ऑनलाइन अपनी डिटेल्स चेक करने के बावजूद उन्हें दो से ज्यादा मतदान केंद्रों पर जाना पड़ा, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं मिला. सौम्या ने कहा, "मैं वोट डालने के लिए निकली थी. घर के नीचे ही मदद करने वाले लोग बैठे थे. उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इस जगह पर जाना है. मैंने ऑनलाइन स्क्रीनशॉट भी लिया था. लेकिन यहां पहुंचकर कहा गया कि आपका नाम कहीं और दिख रहा है, इसलिए दूसरी जगह पर जाइए."

क्या बोलीं सौम्या टंडन

उन्होंने आगे बताया कि पहले ऑनलाइन चेक करने पर उन्हें दालमिया कॉलेज जाना बताया गया था. लेकिन वहां पहुंचने पर फिर भ्रम हो गया और उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया. सौम्या ने निराशा जताते हुए कहा, "मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना कन्फ्यूजन क्यों है. मैंने ऑनलाइन सब कुछ कन्फर्म किया था, फिर भी नाम नहीं मिल रहा." फिर भी अभिनेत्री ने हार नहीं मानी. वे बोलीं, "मैं वोट जरूर डालूंगी. यह मेरा अधिकार है और मेरा फर्ज भी. इसलिए मुझे वोट करना है. आज मैं शूटिंग पर नहीं गई, सिर्फ वोट के लिए आई हूं. देखते हैं, मेरा नाम है या नहीं."

बीएमसी चुनाव के बारे में

यह घटना महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव के दौरान हुई, जहां मुंबई की बीएमसी समेत कई बड़े शहरों में मतदान हो रहा है. चुनाव में लाखों मतदाता हिस्सा ले रहे हैं. मतदान 15 जनवरी को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चला. वोटों की गिनती शुक्रवार (16 जनवरी) को होगी. सौम्या टंडन की यह कहानी कई मतदाताओं की परेशानी को दर्शाती है, जहां ऑनलाइन जानकारी और ग्राउंड पर वास्तविकता में अंतर आ रहा है. चुनाव आयोग ने सुचारू मतदान के लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन कुछ जगहों पर नाम न मिलने की शिकायतें सामने आई हैं.
 

