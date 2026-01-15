'शाहरुख यार तू सिगरेट बहुत पीता है..., भरी पार्टी में किंग खान से किसने कह दी थी ऐसी बात, शाहरुख ने दिया था ये जवाब

हिंदी सिनेमा के दो ऐसे सितारे जिनके नाम अलग... लेकिन शोहरत एक जैसी, उम्र अलग...लेकिन कहे जाते हैं रोमांस के बादशाह, बल्कि जनरेशन भी ही अलग...लेकिन चार्म बिल्कुल एक जैसा, उनके लिए फैंस की दीवानगी भी एक जैसी और जिंदगी जीने की जिंदादिली भी एक जैसी. एक ने ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में स्टाइल और मोहब्बत को नई पहचान दी, तो दूसरे ने मॉडर्न सिनेमा में रोमांस को जुनून और जादू में बदल दिया. समय बदला, दौर बदले, लेकिन इन दोनों की मोहब्बत करने की अदा और पर्दे पर छा जाने का अंदाज हर पीढ़ी के दिलों में आज भी उतना ही असर छोड़ता है.

कौन हैं ये दो सितारे?

जिन दो सितारों की हम बात कर रहे हैं उनके नाम हैं शाहरुख खान और देव आनंद. देव आनंद और शाहरुख खान वैसे तो अलग-अलग जनरेशन के सुपरस्टार हैं, लेकिन बावजूद इसके इनमें बहुत कुछ कॉमन रहा है. दोनों अपने समय के टॉप रोमांटिक स्टार रहे हैं. दोनों जिंदगी जीने के मामले में बेहद जिंदादिल रहे हैं. जहां 60 की उम्र में भी शाहरुख खान की बादशाहत कायम है, तो वहीं देव आनंद ने भी 88 साल की उम्र तक यानी अपनी आखिरी सांस तक एक्टिंग और डायरेक्शन किया.

देव आनंद और शाहरुख की दिलचस्प बातचीत

हाल ही में देव आनंद की सबसे करीबी दोस्तों में से एक मोहन चूरीवाला ने देव आनंद और शाहरुख के बीच एक बड़ी दिलचस्प बातचीत का किस्सा शेयर किया है. स्क्रीन स्पॉटलाइट को दिए एक इंटरव्यू में चूरीवाला ने बताया, ‘ये किस्सा एक एक पार्टी के दौरान का है जो बिजनेसमैन अनिल अंबानी ने साल 2009 में दी थी. जब उनके प्रोडक्शन हाउस रिलायंस एंटरटेनमेंट ने मशहूर हॉलीवुड फिल्ममेकर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ एक जॉइंट वेंचर किया था. देव आनंद ने उसी पार्टी में शाहरुख खान को सिगरेट पीते हुए देखा था. वो बार-बार सिगरेट का धुंआ छोड़ने के लिए नीचे झुक रहे थे.'

‘तू कितना अच्छा लड़का है, छोड़ दे स्मोकिंग'

उस वक्त देव साहब शाहरुख के पास आए और उनसे कहा, ‘शाहरुख यार, तू स्मोक क्यों करता है? तू कितना अच्छा लड़का है. छोड़ दे, इसको छोड़ दे.' देव साहब की बात सुनकर शाहरुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ‘मैं कोशिश करूंगा.' शाहरुख देव साहब का बहुत सम्मान करते थे.'

देव आनंद के ब्लैक कोट पहनने पर थी पाबंदी

आपको बता दें उस दौर में लड़कियों में देव आनंद को लेकर ऐसा दीवानापन था कि उनके ब्लैक कोट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई थी. कहा जाता है कि देव साहब ब्लैक कोट में इतने डैशिंग लगते थे कि लड़कियां उन्हें देखकर दीवानी हो जाती थीं और प्यार में आत्महत्या करने तक की कोशिश कर लेती थीं. जिसके बाद कोर्ट ने एक्टर के ब्लैक कोट पहनने पर रोक लगा दी.