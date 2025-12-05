सलमान खान, अजय देवगन और यश से अकेले टकराएंगे रणवीर सिंह, इस तारीख को रिलीज होगी धुरंधर 2

रणवीर सिंह की धुरंधर आखिरकार आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. और फैंस का जोश देखने लायक है. फिल्म रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर इसके सीक्वल को लेकर जबरदस्त हलचल थी. असल वजह थी CBFC की रिपोर्ट, जिसमें खुलासा हुआ था कि फिल्म में 4 मिनट का पोस्ट-क्रेडिट सीन रखा गया है. जो अगले पार्ट की कहानी की ओर इशारा करता है. तभी से दर्शक धुरंधर पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. और अब इंतजार खत्म. क्योंकि, सीक्वल की रिलीज डेट का बड़ा अपडेट सामने आ गया है.

धुरंधर 2 की रिलीज डेट फिक्स

नई रिपोर्ट्स के अनुसार, धुरंधर 2 ईद 2026, यानी 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. माना जा रहा है कि फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म हो चुकी है और इस समय ये पोस्ट प्रोडक्शन में है. यानी अगले कुछ महीनों में सीक्वल का ऑफिशियल टीजर या फर्स्ट लुक आने की उम्मीद है. धुरंधर के आखिरी में धुरंधर 2 की घोषणा की गई है.

हो सकता है बड़ा मुकाबला

दिलचस्प बात ये है कि इस तारीख पर बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा मुकाबला होने वाला है. क्योंकि एक साथ कई बड़ी फिल्में लाइन में हैं. जिसमें यश की टॉक्सिक, अजय देवगन की धमाल 4, अदिवि सेश–मृणाल ठाकुर की डाकू, और सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान शामिल हैं. धुरंधर 2 के बारे में राकेश बेदी ने भी खास बता बताई है. उन्होंने कहा कि धुरंधर 2 में उनकी भूमिका काफी बड़ी और असरदार होगी. बता दें कि मौजूदा धुरंधर में भी उनका अहम किरदार है. उन्होंने ये भी बताया कि दूसरा भाग लगभग तैयार है और एक-दो महीने में रिलीज के लिए तैयार हो जाएगी. धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे बड़े नाम नजर आ रहे हैं. रिलीज से पहले फिल्म कई तरह की कंट्रोवर्सी में भी घिरी लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया.