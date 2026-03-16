Dhurandhar 2 Box Office Collection: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 निकली बॉक्स ऑफिस की असल धुरंधर, रिलीज से पहले कमाई 100 करोड़ पार

Dhurandhar Box Office Collection: धुरंधर:द रिवेंज ने प्रीसेल में दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. शनिवार (14 मार्च) को आखिर तक धुरंधर 2 ने दुनिया भर में एडवांस बुकिंग लगभग 101 करोड़ रुपये रही. इसे अगर अलग अलग करके देखा जाए तो 44 करोड़ रुपये डोमेस्टिक मार्केट से आए हैं जबकि 57 करोड़ रुपये (6.15 मिलियन USD) विदेशों से आए हैं. रणवीर सिंह के लीड रोल वाली यह फिल्म विदेशों में जबरदस्त धूम मचा रही है, जहां यह न सिर्फ बॉलीवुड के लिए, बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के लिए प्री-सेल्स के नए रिकॉर्ड बना रही है.

कनाडा ने तो कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड बना दिया था, और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाहुबली: द कंक्लूजन के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को 1.05 मिलियन AUD के साथ पीछे छोड़ दिया है. जाहिर है बेचे गए टिकटों के मामले में यह काफी आगे है. टिकटों की सेल की बात करें तो धुरंधर:द रिवेंज अब बेचे गए टिकटों के मामले में सबसे ज्यादा प्री-सेल्स वाली फिल्म बन गई है, जिसने बाहुबली: द कंक्लूजन को भी पीछे छोड़ दिया है. पैसों के मामले में भी रिकॉर्ड अब बस कुछ ही दिन दूर है, क्योंकि एडवांस बुकिंग अभी लगभग 3.40 मिलियन USD पर है. कई जगहों पर, फिल्म के शो पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं और अब और शो बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है.

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आम तौर पर एग्जिबिटर डिमांड के हिसाब से सोमवार और मंगलवार को और शो बढ़ाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर जितने ज्यादा शो हासिल कर पाएंगे, प्री-सेल्स उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी. चाहे कुछ भी हो फिल्म 4 मिलियन USD का आंकड़ा तो पार कर ही लेगी, और उसके बाद 5 मिलियन USD तक पहुंचने का रास्ता भी खुला है.

दुनिया भर में फिल्म आसानी से 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी. 200 करोड़ रुपये तक पहुंचना भी मुमकिन लग रहा है, खासकर अगर यह भारत में 100 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लेती है. ऐसी हो सकता है कि पुष्पा 2 ने दुनिया भर में एडवांस बुकिंग के मामले में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया हो, जबकि लियो और RRR जैसी फिल्में भी इसी के आस-पास हो सकती हैं. हालांकि अगर धुरंधर:द रिवेंज वहां तक पहुंच जाती है, तो यह यकीनन ऐसा करने वाली पहली फिल्म होगी.

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