शाहिद कपूर की सौतेली मां के साथ कैसा है बहू मीरा कपूर का रिश्ता, पहली बार घर की बातों पर बोलीं सुप्रिया पाठक

सुप्रिया पाठक ने बहू मीरा राजपूत कपूर के साथ अपने रिश्ते पर बात की. सुप्रिया ने पहली बार मीरा के साथ अपने रिश्ते को लेकर इतनी डिटेल में बात की है.

शाहिद कपूर और मीरा राजपूत परिवार के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं
नई दिल्ली:

फिल्म स्टार शाहिद कपूर की पर्सनल लाइफ हमेशा लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा रहती है. बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी मां सुप्रिया पाठक उनकी सौतेली मां हैं. लेकिन इस रिश्ते में कभी दूरी नजर नहीं आई. अब सुप्रिया पाठक ने खुद घर के रिश्तों पर खुलकर बात की है. उन्होंने बहू मीरा राजपूत कपूर के साथ अपने जुड़ाव के बारे में ऐसी बातें बताईं जो दिल छू लेती हैं. उनकी बातों से साफ है कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि अपनेपन और भरोसे पर टिका है. सुप्रिया पाठक ने कहा कि मीरा बहुत प्यारी इंसान हैं. उनका स्वभाव बहुत अच्छा है. वो सभी का सम्मान करती हैं और घर को जोड़कर रखती हैं. सुप्रिया ने कहा कि उन्होंने कभी मीरा को बहू की तरह नहीं माना. उनके लिए मीरा घर की अपनी सदस्य हैं. वो मजाक में कहती हैं कि मीरा उनकी खोई हुई बच्ची हैं जो वापस मिल गईं. इसी वजह से दोनों के बीच दूरी नहीं, अपनापन है.

बच्चों से घर में आती है रौनक

सुप्रिया पाठक ने अपने पोते-पोती के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि बच्चे घर में खुशियां लेकर आते हैं. जब वो साथ होते हैं तो घर हंसी से भर जाता है. परिवार के साथ समय बिताना सबसे अच्छा लगता है. शाहिद कपूर की बहन सना कपूर ने भी बताया कि मीशा कपूर अपनी दादी के बहुत करीब हैं. वो उनके साथ खेलती हैं और ढेर सारी बातें करती हैं. ऐसे छोटे पल परिवार को मजबूत बनाते हैं.

बच्चों की परवरिश पर खास ध्यान

शाहिद कपूर पहले भी कह चुके हैं कि वो अपने बच्चों को सामान्य माहौल देना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि बच्चों पर स्टार लाइफ का दबाव पड़े. अगर बच्चों के मन में कोई सवाल आता है तो ये दोनों उन्हें प्यार से समझाते हैं. उनका मानना है कि बच्चों को समय और समझ देना सबसे जरूरी है. शाहिद कपूर और मीरा राजपूत कपूर की शादी साल 2015 में हुई थी. साल 2016 में बेटी मीशा कपूर और 2018 में बेटे जैन कपूर का जन्म हुआ. ये परिवार प्यार और साथ की मिसाल है.

