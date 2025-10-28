विज्ञापन

जब अंडरवर्ल्ड से भी नहीं डरे थे धर्मेंद्र, धमकी देते हुए कहा था- तुम 10 लोग हो, पंजाब में मेरी पूरी आर्मी है, पंगा ना लेना...

धर्मेंद्र एक खुशमिजाज और निडर होकर जिंदगी जीने वाला स्टार हैं. यही कारण है कि एक दफा उन्होंने अंडरवर्ल्ड को धमकी पर उन्हें उलटा डरा दिया था

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के 'ही-मैन' धर्मेंद्र एक रौबदार और दमदार एक्टर रहे हैं. अपने जमाने में एक्टर की ठाठ हुआ करता थी और उनकी लंबी-चौड़ी कद काठी को देख अच्छे-अच्छों का पसीना छूट जाता था. धर्मेंद्र एक खुशमिजाज और निडर होकर जिंदगी जीने वाला स्टार हैं और आज भी उनका यही मिजाज है. यही कारण है कि एक दफा उन्होंने अंडरवर्ल्ड की धमकी पर उलटा उन्हें ही डरा दिया था. इस बात का खुलासा एक्टर और डायरेक्टर सत्यजीत पुरी ने अपने हालिया इंटरव्यू में किया है. उन्होंने खुलासा किया कि कैसे अंडरवर्ल्ड भी धर्मेंद्र से पंगा लेने के बाद पीछे हट गया था.

जब अंडरवर्ल्ड पर उल्टा पड़ गया दाव
डायरेक्टर ने खुलासा किया. 'उस जमाने में अंडरवर्ल्ड का काफी खौफ था, वो जमाना था जब अंडरवर्ल्ड किसी एक्टर को बुलाता, तो वह डर जाता था, लेकिन धरम जी और उनका परिवार उनकी धमकियों से कभी नहीं डरा, वो उनसे कहते, अगर तुम आओगे, तो पूरा साहनेवाल पंजाब से आ जाएगा, तुम्हारे पास 10 लोग हैं, लेकिन मेरे पास पंजाब में पूरी फौज है, एक को बुलाउंगा और ट्रक भरकर आएंगे पंजाब से लड़ने के लिए, तो तू मुझसे पंगा न ले और फिर उन्होंने धर्मेंद्र से कभी पंगा नहीं लिया'. इसके बाद उन्होंने एक चाकू हमले का भी जिक्र किया, जिसमें धर्मेंद्र ने हमलावर की मिनटों में हेकड़ी निकाल दी थी.

जब फैन ने किया था चाकू से हमला
सत्यजीत ने इस हमले के बारे में बताया, 'एक बार एक फैन ने धर्मेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया और धर्मेंद्र ने एक मिनट के अंदर ही उसे कंट्रोल किया, आजकल के एक्टर्स अपने साथ छह सिक्योरिटी गार्ड लेकर चलते हैं, लेकिन उन दिनों धर्मेंद्र और विनोद खन्ना जैसे स्टार्स बेखौफ खुलेआम घूमते थे'. डायरेक्टर ने यह भी बताया कि सेट पर उन्होंने ना सिर्फ खुद को बल्कि एक घोड़े की भी घायल होने से बचाया था. दरअसल, सेट पर शूटिंग के दौरान मार्बल की सीढ़ियां होने से घोड़ा फिसलकर गिर गया था, जिसके बाद धर्मेंद्र सेट पर बहुत गुस्सा हुए थे और तुरंत घोड़े के इलाज के लिए उसके मालिक को अपनी तरफ से 200 रुपये दिए थे.

