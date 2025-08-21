विज्ञापन

अपने-2 की स्क्रिप्ट तैयार, फिल्म में नजर आएंगे तीनो देओल, कहानी सुन रो पड़े थे धर्मेंद्र

मीडिया पोर्टल से बात करते हुए गदर डायरेक्टर अनिल शर्मा ने मचअवेटेड फिल्म अपने-2 को लेकर डिटेल शेयर की.

अपने-2 की स्क्रिप्ट तैयार
नई दिल्ली:

सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म "अपने 2" जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. 2007 में आई अपने का निर्देशन करने वाले अनिल शर्मा ने एक बार फिर इसके सीक्वल का निर्देशन कर रहे हैं जो दो दशक बाद रिलीज होगी. फिल्म के बारे में नई जानकारी में फिल्म मेकर ने ऐलान किया है कि आने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार है. न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने खुलासा किया कि वह फिलहाल कई स्क्रिप्ट्स पर काम कर रहे हैं जिनमें देओल ब्रदर्स की एक फिल्म भी शामिल है. हालांकि "अपने 2" अगली फिल्म नहीं होगी लेकिन यह पाइपलाइन में है.

अनिल शर्मा ने "अपने 2" के बारे में अपडेट शेयर किए

मीडिया पोर्टल के साथ बातचीत के दौरान अनिल शर्मा ने खुलासा किया, ""अपने 2" जरूर बन रही है. स्क्रिप्ट पहले ही पूरी हो चुकी है. मेरे पास अभी बहुत सारी कहानियां हैं. मैं लगा हुआ हूं कि सब कर सकूं."

इसके अलावा फिल्म मेकर ने बताया कि सनी, बॉबी देओल और धर्मेंद्र को फिल्म और आइडिया के लिए राजी करना ज्यादा मुश्किल नहीं था. उन्होंने बताया, "उन्हें 'अपने' के लिए साथ आने के लिए मनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था. तीनों साथ में एक फिल्म करना चाहते थे और वे चाहते थे कि मैं इसे बनाऊं. जिस दिन 'अपने' की कहानी मेरे पास आई, वे बहुत खुश हुए. जब मैंने धरम जी को कहानी सुनाई तो वे रो पड़े. जब बॉबी ने स्क्रिप्ट सुनी, तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया."

शर्मा ने आगे बताया कि जब 'गदर' एक्टर को अपने पिता और भाई के साथ काम करने की बात पता चली तो वह भी तुरंत मान गए. देओल परिवार के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए फिल्म मेकर ने आगे कहा, "देओल परिवार के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, यहां तक कि ऑफ-स्क्रीन भी. हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता है जहां हम एक-दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं. हमारे बीच बहुत प्यार और मोहब्बत है."

अनिल शर्मा और देओल परिवार का लंबे समय से प्रोफेशनल रिश्ता रहा है. डायरेक्टर ने पहली बार 1987 में आई फिल्म हुकूमत में दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के साथ काम किया था. अपने 2 की रिलीज की तारीख के बारे में और जानकारी जल्द ही दी जाएगी.

