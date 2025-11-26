Dharmendra prayer meet: इस दिन होगी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट, जानें टाइम और जगह

Dharmendra Prayer Meet: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी की प्रेयर मीट 27 नवंबर को रखी गई है. देओल परिवार ने बुधवार को यह जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक मुंबई के ताज होटल में यह प्रेयर मीट होगी.इस प्रेयर मीट में कई फिल्मी सितारे नजर आ सकते हैं. 24 नवंबर को धर्मेंद्र जी का निधन हो गया था. कुछ दिन पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण साउथ मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में उन्हें घर लाया गया, लेकिन हालत फिर बिगड़ी और वे हमें अलविदा कह गए. उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी हो गया था. इसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सहित कई बड़े सितारे शामिल हुए थे.

निधन के बाद से जूहू स्थित देओल हाउस पर सितारों का तांता लगा हुआ है. मंगलवार को आलिया भट्ट अपने पति रणबीर कपूर के साथ पहुंचीं. उसी शाम ऋतिक रोशन भी पिता राकेश रोशन के साथ परिवार से मिलने आए. इसके अलावा अजय देवगन, सैफ अली खान, आशा पारेख, करिश्मा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र जी काम करना नहीं छोड़ रहे थे. हाल ही में वे करण जौहर की फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' और शहीद कपूर की ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे. अब उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस' क्रिसमस 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी. इस फिल्म में अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं और इसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. धर्मेंद्र जी को पूरा बॉलीवुड और उनके करोड़ों फैंस बहुत याद कर रहे हैं. उनकी प्रेयर मीट में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे.