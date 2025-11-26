Dharmendra News: क्या शोले के लिए धर्मेंद्र को मिली थी सबसे ज्यादा फीस? जानें 50 साल पुराना सच

धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. उन्होंने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को जीता था. उन्हीं में से एक फिल्म शोले है. बॉलीवुड की सबसे मशहूर फिल्म शोले ने इस साल अपने 50 साल पूरे किए हैं. 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई यह फिल्म आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है. इसमें बड़े-बड़े सितारे थे, जिसमें सभी कलाकारों में शानदार काम किया. शोले का हर किरदार आज भी सिनेमा दर्शकों के जेहन में जिंदा है. इस फिल्म की कहानी से लेकर गाने तक सुपरहिट रहे हैं. इतना ही नहीं शोले में किस कलाकार ने कितनी फीस ली, इसको लेकर हमेशा से चर्चा होती रही है.

ये भी पढ़ें; कपिल शर्मा ने बता डाली कनाडा में रेस्तरां पर तीन बार हुई फायरिंग की वजह, बोले- वहां की पुलिस के पास पावर नहीं...

शोले का सबसे सस्ता एक्टर कौन था

कहा जाता है कि इस फिल्म में धर्मेंद्र सबसे महंगी कलाकारों में से एक थे. ऐसे में जानते हैं कि शोले के अंदर किस कलाकार को कितनी फीस मिली थी. इस फिल्म में सबसे सस्ते कलाकार रहीम चाचा याना ए.के. हंगल थे. उन्हें फिल्म में गांव के बुज़ुर्ग इमाम साहब यानी रहीम चाचा का रोल किया था. उनका छोटा सा रोल काफी यादगार रहा था. इस रोल के लिए ए.के. हंगल को 8,000 रुपये की फीस मिली थी. वहीं लीड़ रोल की बात की जाए तो लीड कलाकारों में जया बच्चन की फीस सबसे कम थी.

शोले में धर्मेंद्र की कितनी फीस थी

उन्होंने फिल्म में विधवा राधा का रोल किया था, जिसके लिए जया बच्चन ने 35 हजार रुपये चार्ज किए थे. शोले की बसंती यानी हेमा मालिनी ने अपने रोल के लिए 75 हजार रुपये लिए थे. शोले के विलेन गब्बर सिंह यानी अमजद खान ने अपने रोल के लिए 50 हजार रुपये चार्ज किए थे. इसके बाद ठाकुर के रोल के लिए संजीव कुमार को 1.25 लाख रुपये मिले थे. शोले के सबसे महंगे एक्टर धर्मेंद्र थे, जिन्होंने वीरू का रोल किया था. इसके लिए उन्हें 1.50 लाख मिले थे. वहीं जय का रोल करने के लिए अमिताभ बच्चन को 1 लाख रुपये मिले थे.

