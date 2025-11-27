बेटी ईशा देओल की विदाई में फूट-फूटकर रोए थे धर्मेंद्र, आंख नम कर देगा बॉलीवुड के हीमैन का इमोशनल वीडियो

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और पर्दे के मशहूर ‘हीमैन' धर्मेंद्र स्क्रीन पर जितने मजबूत और दमदार नजर आते थे, असल जिंदगी में उतने ही सेंसिटिव और इमोशनल रहे. इसका सबसे सुंदर उदाहरण तब देखने को मिला जब उनकी बड़ी बेटी ईशा देओल की विदाई का वक्त आया. साल 2012 में ईशा की शादी हुई थी और उस पल का एक पुराना वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें धर्मेंद्र अपनी बेटी को अलविदा कहते हुए रो पड़ते हैं.

जब फूट-फूट कर रोए थे धर्मेंद्र

वीडियो में ईशा देओल दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. विदाई की रस्म के दौरान वह खुद भी भावुक हैं और आंसू नहीं रोक पा रही हैं. फिर वह अपने पिता धर्मेंद्र के पास जाती हैं और गले लगते ही धर्मेंद्र का दिल भर आता है. वह बेटी को सीने से लगाकर फूट-फूटकर रोने लगते हैं. उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे. थोड़ी देर बाद ईशा मां हेमा मालिनी से लिपटती हैं, लेकिन हेमा मालिनी मुस्कुराते हुए बेटी को हौसला देती हुई विदा करती नजर आती हैं.

इसके बाद छोटी बेटी अहाना पापा को चुप कराने की कोशिश करती हैं, मगर धर्मेंद्र भावनाओं के वेग में पूरी तरह डूब चुके थे. यह देखकर हर कोई समझ गया कि हीरो कितना भी ताकतवर दिखे, बेटी के सामने उसका दिल बच्चे जैसा कोमल हो जाता है.

ईशा देओल की शादी 29 जून 2012 को उनके बचपन के दोस्त और बिजनेसमैन भरत तख्तानी से हुई थी. दोनों परिवार लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं. फिल्मी दुनिया में कुछ फिल्में करने के बाद ईशा ने एक्टिंग से दूरी बना ली थी. अब ये दोनों तलाक लेकर अलग हो चुके हैं.