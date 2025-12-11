विज्ञापन

जब धर्मेंद्र ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पत्नियों से ही ले लिया पंगा, ऐसी की शैतानी भाग खड़ी हुई दोनों

धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. पहले देओल परिवार ने उनके लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया था और आज दिल्ली हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ने प्रार्थना सभा की है. लेकिन उनका ये पुराना किस्सा जरूर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा.

Read Time: 3 mins
Share
जब धर्मेंद्र ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पत्नियों से ही ले लिया पंगा, ऐसी की शैतानी भाग खड़ी हुई दोनों
धर्मेंद्र ने जब डायरेक्टर-प्रोड्यूसर की बीवियों से किया था प्रैंक
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र ने स्क्रीन पर तमाम तरह के रोल निभाए. उन्होंने अपने फैंस को खूब हंसाया, खूब रुलाया, एक्शन सीन्स से उनका खूब मनोरंजन भी किया. अगर हम ये कहें कि धरम पाजी एक वर्सेटाइल एक्टर थे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. धरम जी पर्दे पर जितने वर्सेटाइल थे उतने ही वो असल जिंदगी में भी थे. असल जिंदगी में एक्टर को शायरी का बहुत शौक था, गार्डनिंग का बहुत शौक था बड़े पर्दे पर गुस्सैल दिखने वाले धर्मेंद्र असल जिंदगी में तो खूब मजाकिया भी थे. एक्टर सेट पर स्टार्स के साथ प्रैंक भी किया करते थे. धरम जी ने एक किस्सा खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पत्नी के साथ ही प्रैंक कर दिया था. क्या थो वो किस्सा हम बताते हैं.

यह भी पढ़ें: धर्मेंद्र की याद में हेमा मालिनी ने रखी प्रेयर मीट, जानें लेटेस्ट अपडेट्स

‘आया सावन झूम के' के सेट पर की शैतानी

धर्मेंद्र ने कुछ साल पहले आर जे अनमोल के साथ हुए एक इंटरव्यू में बताया था वो नहीं चाहते थे कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पत्नी उनका डांस देखें, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर पानी डाल दिया था. अनमोल ने एक्टर से पूछा, ‘कभी आपने फिल्म सेट पर किसी के साथ कोई शरारत की है या प्रैंक किया हो?'

इस पर धर्मेंद्र ने बताया, ‘‘आया सावन झूम के' की शूटिंग चल रही थी और गाना था ‘बदरा छाए…' तो प्रोड्यूसर की पत्नी, डायरेक्टर की पत्नी और उनकी सहेलियां सब वहीं बैठी हुई थीं मेरा डांस देखने और मैं उन्हें भगाना चाहता था. तो बारिश हो रही थी और वहां फायर ब्रिगेड का पाइप रखा था मैंने वो पाइप उठाया और उनकी तरफ घुमा दिया. वो लोग अच्छे-अच्छे जूड़े बनाकर बैठी थीं उनके सारे बाल खराब हो गए कपड़े गीले हो गए, तो वो उठीं और वहां से भाग गईं.'

बस यादें ही रह गईं जिंदा

आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने 24 नवंबर 2025 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. लेकिन उनके निभाए गए किरदार, उनकी बातें उनकी शायरियां, उनकी शरारतें फैंस के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी. धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी शूटिंग कर रहे थे. जाते-जाते भी उन्होंने फिल्म ‘इक्कीस' की शूटिंग की. आखिरी बार धरम पाजी अपने फैंस को फिल्म ‘इक्कीस' में नजर आएंगे जो 26 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Aya Sawan Jhoom Ke, Dharmendra Movies, Dharmendra Death
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com