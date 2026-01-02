विज्ञापन

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन (24 नवंबर 2025) ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके करोड़ों चाहने वालों को गहरे शोक में डाल दिया. ऐसे में धरम पाजी का आखिरी इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग इमोशनल हो गए हैं.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, धर्मेंद्र का आखिरी इंटरव्यू, जानें जाते-जाते क्या कह गए थे धरम पाजी
धर्मेंद्र के आखिरी इंटरव्यू का वीडियो हुआ वायरल
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन (24 नवंबर 2025) ने फिल्म इंडस्ट्री और उनके करोड़ों चाहने वालों को गहरे शोक में डाल दिया. अपने लंबे और शानदार करियर में धरम पाजी ने रोमांस, एक्शन और संवेदनशील अभिनय से कई पीढ़ियों का दिल जीता. उनके जाने के बाद अब उनकी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस' रिलीज हो चुकी है, जो 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में आई और दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. खास बात यह है कि इसी फिल्म को लेकर धर्मेंद्र का एक आखिरी इंटरव्यू भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी ‘इक्कीस' धर्मेंद्र की अंतिम स्क्रीन प्रेजेंस है. फिल्म को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं. लोग धर्मेंद्र के अभिनय को यादगार और भावुक बता रहे हैं. इस बीच, उद्यमी और परोपकारी उषा काकड़े के पॉडकास्ट पर दिया गया धर्मेंद्र का इंटरव्यू फिर से चर्चा में है, जिसमें उन्होंने दिल से फैंस से फिल्म देखने की अपील की थी.

इंटरव्यू में धरम पाजी कहते हैं, "मेरी एक फिल्म आ रही है, इक्कीस. वो जरूर देखिएगा. हमारे श्रीराम (राघवन) बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं. इन्होंने जॉनी गद्दार बनाई थी. ये बॉर्डर की पिक्चर है, लेकिन बहुत टचिंग भी है. अच्छी, अच्छी, अच्छी फिल्म है". उनके ये शब्द आज और भी भावुक कर देने वाले लगते हैं, क्योंकि यह उनकी आखिरी फिल्मों में से एक को लेकर कही गई बातों में शामिल है.

इसी बातचीत में धर्मेंद्र ने बदलती फिल्म इंडस्ट्री पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि समय के साथ सिनेमा और समाज दोनों बदल रहे हैं. उनके मुताबिक, आज की फिल्में ज्यादा सच्ची और रियल हो गई हैं, एक्टर्स का अभिनय ज्यादा नेचुरल है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें परिवार के साथ बैठकर देखना मुश्किल हो गया है. उनके विचार एक अनुभवी कलाकार की सोच को दर्शाते हैं, जिसने सिनेमा के कई दौर देखे.

अगर फिल्म ‘इक्कीस' की बात करें, तो यह 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए बासंतर की लड़ाई पर आधारित है. फिल्म सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के जीवन पर बनी है, जिन्होंने 21 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दी थी. फिल्म का नाम भी इसी उम्र को दर्शाता है. धर्मेंद्र के साथ इसमें अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं.

कुल मिलाकर, ‘इक्कीस' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि भी है. उनकी आखिरी फिल्म और आखिरी इंटरव्यू फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. धरम पाजी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका सिनेमा और उनकी बातें हमेशा अमर रहेंगी.

