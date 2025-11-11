विज्ञापन

जब दिलीप कुमार के कमरे में घुस गए थे धर्मेंद्र, हीमैन को देख चिल्लाने लगे थे ट्रेजडी किंग, नौकरों से कह कर निकलवा दिया था बाहर

धर्मेंद्र उस वक्त तक एक्टर नहीं थे और वह बस एक फैन होने के नाते दिलीप कुमार के घर में बिना किसी की इजाजत के घुस गए थे.  

दिलीप कुमार के घर में बिना परमिशन घुस गए थे धर्मेंद्र
हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र की तबीयत आज एक फिर बिगड़ गई है. उन्हें आज 10 नवंबर के मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. वहीं, दिग्गज अभिनेता की गंभीर हालत होने के चलते उनकी मौत की अफवाह भी उड़ने लगी है. मीडिया में एक्टर की मौत की खबर चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है. धर्मेंद्र के फैंस उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं. धर्मेंद्र बीते 5 दशक से भी ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा में एक्टिव हैं और उन्होंने एक से एक सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें शोले, चुपके, चुपके, प्रतिज्ञा और सत्यकाम शामिल हैं. आपको बता दें, धर्मेंद्र और दिलीप कुमार के बीच खास याराना था, लेकिन एक बार धर्मेंद्र बिना बुलाए ट्रेजडी किंग के घर में घुस गए थे.


बिना परमिशन घर में क्यों घुस गए थे धर्मेंद्र ?
धर्मेंद्र सुपरस्टार दिलीप कुमार को अपना भाई मानते थे और उनके बहुत बड़े फैन भी थे. धर्मेंद्र ने ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार: द सबस्टेंस एंड द शैडो में एक किस्सा बताया है, जो काफी चौंकाने वाला है. उन्होंने बताया, 'मैं 1952 में मुंबई गया था, उस वक्त में लुधियाना में पढ़ाई कर रहा था,  मुझे पता नहीं था लेकिन क्यों  ऐसा लगा कि मैं और दिलीप कुमार भाई-भाई हैं, एक दिन मैं उनके घर के बाहर खड़ा हुआ था और अगले ही दिन उनके घर के अंदर चला गया, मैं तो उनके घर के मेन गेट पर खड़ा था और किसी ने मुझे अंदर जाने से रोका नहीं, उनके घर में लकड़ी की सीढ़ियां सीधे उनके रूम की तरह तरफ जाती थी, मैंने एक सोफे पर पतले और गोरे से हैंडसम इंसान को लेटे देखा और थोड़ी देर बाद वो उठे और मुझे देखकर चौंक गये'.

धर्मेंद्र को देख डर गए थे दिलीप कुमार
एक्टर ने आगे बताया, 'दिलीप साहब ने मुझे देखा तो चिल्लाने लगे, वो काफी डर गये थे, वह मुझे घूर रहे थे, और हैरान थे कि कोई अनजान शख्स कैसे उनके घर में घुस गया, मैं तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि मैं उनके सामने खड़ा था, मेरे सामने मेरे आइडल खड़े थे, उन्होंने अपने नौकर को बुलाया, मैं डरा और घबराहट में वहां से भाग गया, थोड़ी दूर जाकर पता चला कि अब मैं सेफ हूं, मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि मैंने किसी की निजी जिंदगी में जाकर कितनी बड़ी लापरवाही की'. दिग्गज अभिनेता ने इसी बुक में बताया था कि दिलीप कुमार से उनकी मुलाकात उनकी बहन ने करवाई थी. दरअसल, साल 1958 में धर्मेंद्र एक प्रतियोगिता के विनर बने थे, जहां दिलीप कुमार की बहन भी आई हुई थी. यहां धर्मेंद्र ने दिलीप की बहन से उनसे मुलाकात के लिए विनती की थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

