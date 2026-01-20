धर्मेंद्र-हेमा मालिनी का अनदेखा वीडियो, 45 साल पुरानी फिल्म के रोमांटिक गाने पर यूं झूमते आए नजर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और उनकी पत्नी हेमा मालिनी का एक अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दोनों अपनी एक पुरानी फिल्म का गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो पिछले साल जुलाई 2025 में मुंबई के उनके घर पर रिकॉर्ड किया गया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के फैंस वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस वीडियो में दोनों अपने पुराने सुपरहिट गाने "दरिया में फेंक दो चाबी" को गाते और मजा लेते दिख रहे हैं.

धर्मेंद्र-हेमा मालिनी का आखिरी वीडियो

यह गाना 1981 में रिलीज हुई फिल्म 'आस पास' से है, जिसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. यह खास मुलाकात आरजे अनिरुद्ध चावला ने की थी. वे कनाडा में होने वाले अपने कॉन्सर्ट के लिए हेमा मालिनी को बुक करने और धर्मेंद्र जी से आशीर्वाद लेने गए थे. अनिरुद्ध ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह मुलाकात धर्मेंद्र जी के साथ उनकी आखिरी मुलाकात बन गई, क्योंकि नवंबर 2025 में उम्र से जुड़ी बीमारी के कारण धर्मेंद्र जी का निधन हो गया. वे लिखते हैं, "तब क्या पता था कि यह आखिरी मुलाकात होगी." दोनों पति-पत्नी बैंगनी रंग के कपड़ों में ट्विनिंग करते नजर आए और गाने पर खूब जोश में झूमे.

धर्मेंद्र-हेमा मालिनी की फिल्में

'दरिया में फेंक दो चाबी' फिल्म 'आस पास' का मशहूर गाना है, जिसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया था. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को बॉलीवुड में बहुत पसंद किया जाता था. दोनों ने 'शोले', 'सीता और गीता', 'द बर्निंग ट्रेन', 'अलीबाबा और 40 चोर', 'राजा जानी' और 'नया जमाना' जैसी कई हिट फिल्मों में साथ काम किया. उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री बाद में असल जिंदगी में भी प्यार में बदल गई. यह वीडियो देखकर फैंस बहुत इमोशनल हो गए हैं.