सनी देओल ने इस उम्र किया था बॉलीवुड डेब्यू, पहली फिल्म के लिए मिली थी इतनी फीस, इस एक्ट्रेस संग किया था रोमांस

सनी देओल इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड वॉर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 से चर्चा में हैं. सनी एक बार फिर अपने फौजी अवतार में पाकिस्तानी सेना को ललकारते नजर आएंगे. सनी ने साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर में भी पाकिस्तान सेना की हालत पतली कर दी थी. वहीं, ट्रेलर में सनी ने ऐसे-ऐसे डायलॉग बोले हैं, जो फिल्म रिलीज होने के बाद पाकिस्तान में हंगामा मचाने वाले हैं. फिल्म बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म आगामी 23 जनवरी से रिलीज होने जा रही है. इससे पहले हम आपको सनी देओल की डेब्यू फिल्म, बॉलीवुड डेब्यू के दौरान उनकी उम्र और उन्हें पहली फिल्म के लिए कितनी फीस मिली थी, इन सब पर बात करेंगे.

सनी देओल की डेब्यू फिल्म की फीस



सनी देओल ने साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म बेताब से डेब्यू किया था. सनी अपनी डेब्यू फिल्म में 26 साल के थे. फिल्म बेताब का डायरेक्शन राहुल रवैल ने किया था. फिल्म देओल फैमिली के होम प्रोडक्शन विजेता फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले बनी थी. बेताब का बजट 3 करोड़ रुपये था और सनी ने सुपरहिट डेब्यू किया था, क्योंकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 13.5 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. सनी अपनी डेब्यू फिल्म से छा गए थे और उन्हें फीस के तौर पर 5 लाख रुपये मिले थे. इस फिल्म में सनी की डेब्यू हीरोइन अमृता सिंह थी. दोनों की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला था. यह एक रोमांटिक फिल्म है, जिसके सभी गाने आज भी सुने भी जाते हैं. फिल्म की कहानी जावेद अख्तर ने लिखी थी, जो विलियम शेक्सपियर के नाटक द टेमिंग ऑफ द श्रू पर बेस्ड थी. फिल्म की बाकी की स्टारकास्ट में शम्मी कपूर, निरूपा रॉय, अनु कपूर और प्रेम चोपड़ा थे.

बॉर्डर 2 के बारे में

बात करें सनी की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 की तो यह 23 जनवरी को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता हैं, जो फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता की बेटी हैं. जेपी दत्ता ने फिल्म बॉर्डर (1997) डायरेक्ट की थी. बॉर्डर 2 का बजट 250 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. बॉर्डर 2 की स्टारकास्ट में सनी के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा अहम रोल में दिखेंगे. फिल्म में सुनील शेट्टी समेत कई पुराने स्टार्स के स्पेशल रोल भी देखने को मिल सकते हैं. वहीं, देशभर में बॉर्डर 2 को लेकर खास क्रेज नजर आ रहा है.

