हेमा मालिनी नहीं ये एक्ट्रेस थीं धर्मेंद्र का फर्स्ट क्रश, 40 बार देखी एक ही फिल्म, धरम पाजी को फोन पर सुनाती थी गाने

आप जानते हैं धर्मेंद्र का सिनेमा की दुनिया में पहला क्रश कौन थी? अगर आप के जेहन में हेमा मालिनी (Hema Mailini) का नाम सबसे पहले आ रहा है तो ठहर जाइए आप एकदम गलता हैं. ये नाम है बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार और सिंगर सुरैया का. जिनकी आज 22वीं पुण्यतिथि है. 31 जनवरी 2004 को इस दुनिया से विदा लेने वाली सुरैया (15 जून 1929-31 जनवरी 2004) आज भी लाखों दिलों में जिंदा हैं. उनकी याद में सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें और किस्से फिर से वायरल हो रहे हैं, खासकर एक ऐसी तस्वीर जो धर्मेंद्र की सुरैया के प्रति दीवानगी को बयां करती है.

सुरैया के जबरदस्त फैन थे धर्मेंद्र

इस फोटो में सुरैया और धर्मेंद्र एक-दूसरे की ओर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. कैप्शन में लिखा है: 'माई फेवरेट फैन- धर्मेंद्र, (आई एम हिज फैन).' यह सुरैया की साइन वाली फोटो है, जिसमें उन्होंने खुद को धर्मेंद्र का फैन बताया. पोस्ट में धर्मेंद्र का एक पुराना कोट भी दिया गया है: 'मैं सुरैया का बड़ा फैन था. जब सुरैया को पता चला कि मैं उनका फैन हूं, तो उन्होंने फोन पर मेरे लिए अपने कुछ गाने गाए. इस तरह उन्होंने मेरे प्यार का बदला चुकाया.'

"My Favourite Fan - Dharmendra - (I am his fan)" - #Suraiya



"I was a big fan of Suraiya. When Suraiya came to know that I was a fan, she recited some of her songs on the phone for me. That's how she reciprocated the love I had for her"- #Dharmendra @aapkadharam @iamsunnydeol pic.twitter.com/2yAkC0lcCc — Movies N Memories (@BombayBasanti) January 25, 2021

धरम पाजी ने 40 बार देखी सुरैया की मूवी

धर्मेंद्र ने कई इंटरव्यू में बताया कि सुरैया उनकी पहला क्रश थीं. वे 'दिल्लगी' (1949) फिल्म को 40 बार देख चुके थे और इसके लिए मीलों पैदल चलकर थिएटर जाते थे. सुरैया की खूबसूरती, अभिनय और गायकी ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे बॉलीवुड में आए. धर्मेंद्र ने कहा था, 'सुरैया जी की वजह से मैं फिल्मों में आया. उनकी आवाज और अदा ने मुझे दीवाना बना दिया.'

देव आनंद से इश्क

सुरैया जमाल शेख बॉलीवुड की पहली सिंगिंग सुपरस्टार थीं. 1940-50 के दशक में 'अनमोल घड़ी', 'मिर्जा गालिब', 'दिल्लगी', 'शमा' जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय के साथ प्लेबैक सिंगिंग भी की. सुरैया की जिंदगी में देव आनंद के साथ रोमांटिक रिश्ता भी चर्चित रहा. 1948-51 तक दोनों का अफेयर चला और शादी की योजना बनी, लेकिन परिवार की वजह से यह टूट गया.

सुरैया ताउम्र रहीं अविवाहित

इसके बाद सुरैया ने कभी शादी नहीं की और 1963 में 'रुस्तम सोहराब' के बाद फिल्मों से संन्यास ले लिया. वे मुंबई के मरीन ड्राइव स्थित घर में अकेले रहती थीं और 2004 में हाइपोग्लाइसीमिया, इस्केमिया जैसी बीमारियों से उनका निधन हो गया.